華富邨重建在即 展館回顧昔日點滴

【本報訊】被喻為南區「平民豪宅」的華富邨拆卸重建在即，明愛香港仔社區中心在華富邨內設置「華富生活館」，展示老一輩居民的生活用品外，亦展出了即將被殺校的華富邨寶血小學的學生手冊，讓有興趣的市民到來了解，以及讓老一輩邨民細味回顧華富邨昔日的生活故事和歷史足迹。

包括寶血小學90年代成績表 「華富生活館」日前舉行了簡單的開幕儀式，吸引了不少老街坊帶同孫仔孫女回到屋邨回味。由明愛香港仔社區中心主辦的展館，擺放了不少街坊的藏品，有算盤、大哥大電話、舊照片，以及1990年代的華富邨寶血小學成績表。當不少街坊得悉該學校宣布將逐年停辦，無不感到惋惜。明愛香港仔社區中心在同場亦向居民調查對未來重建規劃的展望，其中居民最關注的事項前5位依次是：交通便利四通八達、防治蟲鼠搞好衞生、街市買餸有選擇、中西藥行一應俱全、銀行分行有職員等，主辦機構藉此更多了解居民的日常所需。

華富邨在1968年正式舉行揭幕儀式，至今已有50多年歷史，不少大廈已出現外牆剝落、鋼筋外露。現時即將開始的重建搬遷計劃將分為3期進行，預料首期搬遷房屋將於2027至28年落成，並料2041年可完成整個重建計劃。