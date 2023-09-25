休班警涉宿舍非禮鄰居7歲女

【本報訊】警員涉非禮7歲女童被捕。本報接獲讀者爆料，指一名居於紀律部隊宿舍的警員，日前因協助女童回家時，趁機非禮，上下其手，由於屋內設置閉路電視而被人揭發事件，警方證實事件，該警員而已被停職，今天在沙田裁判法院提堂。

據知情人士表示，被非禮的女童只有7歲，居於葵蓉苑紀律部隊宿舍，屬於另一執法部門的家屬，她日前放學回家時，因不懂得開門，故求助同屋苑的警員幫助開門，警員開門後隨即進入屋內，對該名女童上下其手，包括觸摸女童胸部及下體，女童當時已受驚，由於單位內設有閉路電視，事件給女童家人揭發，並且報警。

隸屬西九龍總區 停職今提堂 警方發言人回覆，在本月20日接獲報案，指一名7歲女童同日下午約3時45分在葵涌大窩口道一單位懷疑被一名男子非禮。經深入調查後，於翌日在葵涌區拘捕一名34歲姓梁男子，涉嫌非禮。案件交由新界南總區重案組跟進。該名被捕男子被控一項「非禮」罪，案件將於今日在沙田裁判法院提堂。警方證實，該名男子為一名休班警員，隸屬西九龍總區，已被停職。警隊表示非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。