北都非法開墾棕地 偷步建停車場自肥

香園圍口岸投運 北上泊位需求增 政府有意加速「北部都會區」發展進程，惟亦令區內未開發土地有機會成為不法之徒的斂財工具。有環團調查區內土地的使用情況時，發現不少棕地被非法開墾，再經仔細調查，其中一個原因是源自香園圍口岸今年2月啟用後，港人經口岸北上流量大增，亦加劇對當區泊車位的需求，令部分急於斂財人士疑未獲政府批准，已搶先破壞土地以興建及營運收費停車場，料勢令原有的「棕地亂象」，亂上加亂。

綠色和平指出，自從香園圍今年2月初正式開放，周邊泊車位需求殷切；而翻查紀錄，城規會今年6月起接獲至少6宗相關臨時停車場申請，涉及面積共約2.3公頃；惟環團發現部分疑未獲批准前已做土地平整工程，部分更已擺放露營車及大型營舍的土地甚至未曾提出申請，令環團再次質疑，北都區發展仍欠缺完整的棕地規劃，導致私人土地業主搶先破壞土地，來興建及營運停車場斂財，令他們擔心將誘發附近一帶新增大量非法開墾棕地，造成規劃亂象。

綠色和平去年底曾發表報告指，自2021年10月宣布北部都會區發展以來，直至去年底區內已新增棕地約38公頃，近三成位於區內擬增建的交通基建一帶，例如打鼓嶺週田村及香園圍缸窰，另有約一成新增棕地位於保育區內。而據環團的持續跟進，在今年8月實地觀察時再發現，香園圍口岸一帶除現有兩個臨時停車場提供約160個泊車位，而蓮麻坑路兩旁亦有多幅土地疑「偷步」正進行平整工程。

發展藍圖冇影 違規亂象頻仍 環團指，政府宣布發展北都區，但從未推出藍圖，在欠缺整體規劃下，區內土地繼續被破壞，當中包括正規劃的新界北新發展區，去年已發現香園圍缸窰及打鼓嶺週田村一帶原有不少活躍農地及植被，已淪為棕地重災區；環團指出政府應盡快制訂政策以安置區內棕地作業，避免棕地繼續擴散。

另外，環團亦指，北都區內生態價值豐富，惟欠缺保育政策。最新發現港深創科園外圍、濕地保育區內一個佔地約1.5公頃的魚塘逾半被填平；流浮山深灣路一幅佔地逾約700平方米的地段去年被揭違規填塘，至今仍未復原等。政府未能遏止北都棕地持續擴散，變相鼓勵地主先破壞後發展，促盡早制訂棕地政策。