港鐵將軍澳綫列車遭塗鴉

【本報訊】社交網昨日流傳港鐵列車遭塗鴉的照片及影片，地點為將軍澳站往北角方向的2號月台。影片見到一列埋站的列車，在2及3號車卡的車身均被繪上圖案，月台上候車的乘客也被色彩繽紛的圖案吸引而觀看，更有人指指點點。執法部門表示，昨午12時許接報，指港鐵將軍澳綫有列車車卡被塗鴉，面積約22米乘1.5米，案件列作刑事毀壞。

一周內已兩列車「中招」 港鐵發言人表示，昨晨約9時，職員發現一列將軍澳綫列車的第2至3卡位置車身有塗鴉，於是安排列車駛回將軍澳車廠作進一步調查。列車服務未有受到影響。公司已就事件報案，並會作出詳細調查。另外，小蠔灣車廠於9月18日晚上發現有一列車被塗鴉，事件亦已交由執法部門跟進。破壞公物包括塗鴉是刑事罪行，港鐵呼籲公眾愛惜鐵路設施，不要以身試法。

照片及影片引起網民熱議，有人稱讚，「其實仲靚過所謂嘅藝術列車」，另有人指「這是藝術列車」、「塗鴉某程度上其實唔係一件壞事」、「都幾好，好過咁死板」。有網民則猜測，「又係趁職員走咗潛入車廠」、「小蠔灣前幾日先被塗完，應該係同一班人」。

港鐵列車過往亦發現被塗鴉，2018年3月，東鐵綫有列車遭塗鴉，懷疑有人闖入羅湖站向停泊的列車噴漆，由於列車來不及清洗一直載客，後來才返回旺角東站駛回車廠。2016年7月，一對熱愛塗鴉的外籍情侶潛入九龍灣車廠，以噴漆塗鴉列車車身，被換上「新裝」的列車曾駛入月台接載乘客。