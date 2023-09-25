中大15年輕學者獲頒科研資助

【本報訊】香港中文大學4位教授獲頒2023年度國家自然科學基金「優秀青年科學基金項目（港澳）」。其中每人將獲得200萬元人民幣（約214萬港元）資助，支持他們在本港進行研究，資助期限3年。另有11位中大教授獲頒青年科學基金項目，協助他們自主選題，開展基礎研究工作。

4名獲頒「優秀青年科學基金項目（港澳）」的教授，分別是計算機科學與工程學系助理教授竇琪、語言學及現代語言系副教授馮剛毅、物理系助理教授吳震宇，以及賽馬會公共衞生及基層醫療學院副教授王海天。中大副校長岑美霞對4位教授獲得資助表示祝賀，認為他們的傑出成就證明了中大在培育優秀青年學者、支持突破性研究方面的不懈努力；又指期待他們的研究項目可取得具影響力的成果，以應對不同挑戰及推動社會進步。

自然科學基金支持在港研究 「基金項目」自2019年起接受香港及澳門的年輕學者申請，旨在支持在基礎研究方面已取得較好成績的年輕學者，在其自選的研究方向進一步開展研究，促進培育有望進入世界科技前沿的優秀學術人才。

此外，另有11名中大教授獲頒青年科學基金項目，每項資助經費為30萬元人民幣（約32萬港元），資助期為3年。項目用以支持青年科學技術人員自主選題，開展基礎研究工作。同時培養他們獨立主持科研項目、進行創新研究的能力，為科學界培養基礎研究的後繼人才。

獲優秀青年科學基金學者