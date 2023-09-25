港機場重奪「亞洲最佳」

上月客運量回復疫情前66%

香港國際機場航空交通量持續增長，其中上月客運量約達400萬人次，較7月上升5%；每日平均客運量增至約13萬人次，回復至疫情前水平約66%。至於飛機起降量及貨運量則分別按月增加4.3%及1.7%，至25,055架次及36.7萬公噸。當中以往來東南亞、中國內地及日本的客運量及飛機起降量錄得最明顯升幅。而貨運量則按年上升8.5%，其中出口貨運量較去年同月相比上升20.5%；月內往來中東、歐洲及北美主要貿易地區的貨運量亦有顯著增長。