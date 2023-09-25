港機場重奪「亞洲最佳」
【本報訊】8月香港國際機場客運量約達400萬人次，每日平均客運量增至約13萬，回復至疫情前水平約66%。同時，香港機場於第30屆「世界旅遊獎」中獲投選為「2023亞洲最佳機場」及「2023中國最佳機場」，時隔一年重奪「亞洲最佳」稱號。
上月客運量回復疫情前66%
香港國際機場航空交通量持續增長，其中上月客運量約達400萬人次，較7月上升5%；每日平均客運量增至約13萬人次，回復至疫情前水平約66%。至於飛機起降量及貨運量則分別按月增加4.3%及1.7%，至25,055架次及36.7萬公噸。當中以往來東南亞、中國內地及日本的客運量及飛機起降量錄得最明顯升幅。而貨運量則按年上升8.5%，其中出口貨運量較去年同月相比上升20.5%；月內往來中東、歐洲及北美主要貿易地區的貨運量亦有顯著增長。
此外，香港國際機場獲選為「亞洲最佳機場」及「中國最佳機場」，在2020及2021年後，再度獲得「世界旅遊獎」中的「亞洲最佳機場」稱號。機場管理局首席營運總監張李佳蕙表示，機場推出多項新設施、服務及科技，讓旅客享有嶄新機場體驗，認為機管局的努力獲得來自全球各地旅客及業界專家投票認可及嘉許，令人鼓舞。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：