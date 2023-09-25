認知不足 調查：僅20%港人已立遺囑

【本報訊】港人對交代「身後事」認知不足，社企「安心三寶」以隨機抽樣方式，成功訪談超過400位年齡介於25至70歲的香港市民，以了解他們對平安紙 （遺囑） ，持久授權書和預設醫療指示（安心三寶）的認知程度與實際使用情況，希望透過此活動提升香港市民對相關文件的關注度。並在有能力時，能夠提前做出適當的醫療和財政計劃的訂立。結果發現，僅兩成受訪者指已訂立遺囑，60%受訪者未聽過「預設醫療指示」，近40％受訪者完全沒有訂立任何財富傳承規劃的文件。

15年後料6000億資產被凍結 按政府統計處的香港人口推算報告，預測到2038年，65歲以上的人口將達到250萬，掌握大概3萬億元的資產。其中，會失去行為能力的人數（例如患有腦退化症，中風或癌症）大約有50萬人；另外未來15年將會有95萬人離世。「安心三寶」估計，目前只有兩成的人訂立了遺囑，不到0.1%的人登記了持久授權書。假如這個狀況持續，15年後會有6,000億元的資產被凍結，數以十萬計的樓宇將不能買賣或租出。

新加坡正在積極推動公眾訂立「持久授權書」，使新加坡人可以在線上系統輕易訂立和儲存「持久授權書」等文件，只需要一位醫生或律師見證，不必到法庭登記。政府不斷在各種媒體上宣傳此事，並以全面資助見證費和註冊費的方式，鼓勵新加坡人在2026年前訂立「持久授權書」，使其成為完全免費的服務。目前已有超過22萬份「持久授權書」被訂立，且每年增長10萬份。

然而在香港，要訂立「持久授權書」等文件，必須有醫生和律師的見證，過程繁複，還需要到高等法院進行登記，費用可能高達過萬元，這使到許多有意願的市民，因財力不足而無法實現。根據高等法院的數據，截至去年全港僅登記了大約4,000份文件，即使近年加強教育，去年亦只有1,000份登記。