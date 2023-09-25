北上港人較南下訪客多兩倍

【本報訊】港府冀藉「香港夜繽紛」吸旅客及挽回北上港人留港消費。但本報發現，由月初至前日港人北上數字一直高企，而內地訪港旅客數字則持續低位，而港人北上數字甚至較南下內地訪客多約兩倍。有議員直言對「香港夜繽紛」不看好，指「（活動）一味宣傳，無誘因」，又透露有集團將在周末推出晚間消費券。

在兩地重新通關後，大量港人北上，訪港旅客人數亦大不如前。以高鐵西九龍、羅湖、落馬洲支綫、香園圍、落馬洲、文錦渡和深圳灣等7個關口計算，由9月1日截至9月23日，過去4個星期單計周五和周六，港人北上人數就高達1,274,477人次，而南下內地訪客僅有397,868人次，港人北上人數較內地訪客多約兩倍。

議員指「夜繽紛」欠誘因 議員田北辰表示，從來不看好「香港夜繽紛」可以帶動經濟，直言活動 「一味宣傳，無誘因」，認為政府需要與合作商界派發即日使用夜間消費券才能帶來「誘因」，又透露有集團將在周末公布派發夜間消費券以及餐飲券，以帶動消費。