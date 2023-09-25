醫健：藥到病除：阿托品眼藥水與近視

隨着電子產品的普及，兒童近視比率日漸增加。一旦出現近視，情況很容易不斷加深。最近，香港中文大學團隊首次研究發現，低濃度阿托品（Atropine）眼藥水有效控制近視。雖然，多年前曾有研究指出，阿托品有效控制近視，但因為濃度較高，容易引發副作用，例如畏光、視力模糊等等。然而，是次發現低濃度阿托品眼藥水則可以有效減低副作用，同時，亦可以減慢近視加深速度。

阿托品眼藥水使用方法 兒童需要每日滴一次眼藥水，每次一滴。

正確使用眼藥水方法： 1.記下眼藥水開封日期。大多眼藥水在開蓋後一個月，便不能使用。

2.每次使用前必須潔淨雙手。

3.張開眼睛，用手指拉下眼皮，眼藥水的樽咀要離開眼約一吋，把藥水滴入紅色眼肚內，瞌上眼睛，休息五分鐘。

4.同時亦可輕按內眼角，增加眼藥水停在眼內，提高藥效。

使用阿托品眼藥水時，由於眼睛的調節能力有機會相對減弱，及瞳孔會較正常情況為大，所以會導致小朋友視力模糊及畏光的現象，因此，需要配合眼鏡輔助，以及在戶外時或佩戴太陽眼鏡及變色眼鏡，減低不良反應的影響。

雖然，低濃度的阿托品眼藥水作為長期近視的療程比較安全，然而，亦有可能出現較為嚴重的不良反應，例如發燒、呼吸困難、心跳加快、皮膚過敏，甚至眼睛疼痛，如出現以上症狀，應先停止使用藥物，並徵求藥劑師及醫生的意見。一般而言，小朋友應該定時覆診，以評估情況。

香港醫院藥劑師學會

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