是否必要通波仔 新技術揭謎底

毋須額外導絲藥物 準確率達93% 心臟病是香港第3大殺手，當中冠心病佔約六成。俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療，是治療方法之一。香港大學醫學院近日證實一種新檢測技術，聲稱可以辨析冠心病患者是否需要通波仔，有效減少三成不必要的手術，減省手術費用及避免手術風險；相關研究結果已在期刊《心血管轉化研究雜誌》發表。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系臨床教授姚啟恒指，冠心病一般依靠藥物治療，例如阿氏匹靈、膽固醇藥等；部分患者需要接受通波仔手術，在冠狀動脈的狹窄處植入金屬支架，以撐開血管、維持心臟供血。全港每年約進行350至500項通波仔手術。

通波仔前，醫生通常以血管造影，評估冠狀動脈狹窄的位置及收窄程度，以決定是否需要植入支架。姚表示，早前有研究發現，血管狹窄未必會影響血流，放入支架並非必要。如在這種情況下通波仔，非但不會改善病情，亦有機會為病人帶來損傷，甚至增加血管的堵塞風險。

為更準確判斷血管狀況，醫生可透過「血流儲備分數」（FFR）指標，協助評估血管狹窄對供血的影響。FFR的正常值為1，若果是0.8或以下，即血管的狹窄情況會影響供血，醫生會隨即安排通波仔。姚啟恒補充，FFR已有20年歷史，亦是業界的「金標準」 ，國際臨床指引已正式建議在計劃通波仔前使用FFR。

以電腦模型直接估算 不過，量度FFR需要額外置入導絲及注射藥物，病人須承受額外的手術風險，且整體手術時間亦會增加，加上收費約一萬元，故臨床使用率偏低，以香港為例，只有不足5%的冠心病患者在通波仔前曾進行FFR檢測。

有見及此，約5年前有科研團隊開發一項新技術「冠狀動脈造影血流儲備分數系統」（caFFR），毋須額外導絲及藥物，以電腦運算模型從血管影像直接估算FFR。姚啟恒指，技術目前已被內地、歐洲、東南亞等國家採用；據外國數據，其準確度可達90%至95%，收費約5,000元。

為估算caFFR對本地病人的成效，港大團隊早前進行回顧性研究，以新指標重新計算過往瑪麗醫院1,308名冠心病患者、共3,329條血管的影像，評估血管的供血情況。港大醫學院臨床醫學學院內科學系梁嘉霖醫生指出，caFFR成功為患者辨析出心臟缺血情況，心臟缺血的病人進行通波仔後，3年內的死亡及心肌梗塞等不良事件發生率減少57%；至於沒有心臟缺血的病人，通波仔則不會帶來明顯效益。

不良事件發生率減19% 梁續指，綜合而言，如以caFFR作為基準，協助判斷是否要做通波仔，無論患者最終是否要做手術，都可有效減低病人不良事件的發生率19%，證明caFFR在臨床上有實質用處。梁補充，團隊曾就caFFR的準確度進行研究，發現相比金標準，前者準確度約92%至93%。

姚啟恒說，根據外國情況，只要計算FFR，不論是使用導絲或以caFFR估算，即可減少兩至三成病人放支架的考慮。目前香港未能使用caFFR，需經醫院管理局的申請流程，姚冀日後進行更多臨床研究，增加本地病人應用新指標的信心。