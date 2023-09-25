啟德碼頭兩郵輪停泊 名勝世界壹號 首航三亞

【本報訊】啟德郵輪碼頭昨日有兩艘郵輪停泊，由早上8時至中午12時為旅客落船的高峰時間，包括以香港為母港的「名勝世界壹號」，昨日首航香港到海南三亞的航線。而「海洋光譜號」則於前日(23日)起停泊兩天，兩船共載有逾6,000旅客。署理文化體育及旅遊局局長劉震昨稱，今次亦是國際郵輪公司在新冠疫情後第一次前往內地的航程。而今年首8個月，已經有超過2,000萬旅客來香港旅遊；在8月，每天平均超過13萬人次旅客入境。

排水量逾7萬5千噸的名勝世界壹號，昨起開展到海南島三亞的新航線，是內地恢復國際巡航後第一艘到海南三亞的郵輪。劉震表示，這次是國際郵輪公司疫後首次前往內地的航程，凸顯香港在國家旅遊發展上的角色，也標誌香港與海南間更緊密的旅遊合作。

他續稱，今年有18間郵輪公司的郵輪來港，明年將增至24間，指香港致力透過多年建立的國際郵輪旅遊地位和優勢，協助國家以至亞洲區的郵輪旅遊發展；政府最近亦一直與多間國際郵輪公司緊密溝通，透過提供支援和優惠，吸引公司重返亞洲。

陸上交通不便仍未解決 劉震表示，香港將在下月底主辦亞太郵輪大會，形容這是極好機會讓國際郵輪公司管理層親身了解香港、內地、及亞洲地區郵輪事業的迅速發展，以進一步推動區內郵輪業復甦。另外，劉表示，本港旅遊業正穩步復甦，今年1至8月，有逾2,000萬人次旅客來港旅遊；單在8月，每日平均有逾13萬人次旅客入境。他指，政府會繼續與業界聯手，豐富香港的旅遊元素，吸引旅客到訪。

被問到郵輪碼頭交通安排，劉震指郵輪靠岸時交通暢順，又稱政府提供足夠交通設施，可迅速疏導旅客。不過，海洋光譜號前日早上11時泊岸，約2,700乘客在繁忙時段離船，中午期間的士站一度大排長龍，更一度有超過15分鐘沒有的士駛入，引起旅客不滿；另有旅客批評車站的站牌不夠明顯，亦沒有足夠職員從旁協助。