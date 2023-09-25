疫後吸毒人數升12%

【本報訊】狂野派對很多時牽涉酒精毒品，容易衍生如吸毒、販毒的治安問題。據禁毒處公布的最新數字顯示，今年上半年呈報的整體吸毒人數，較疫情期間的去年上半年上升12%，最常被吸食的3類毒品依次是海洛英、可卡因和「冰毒」，21歲以下青少年最常吸食的3類毒品則依次為可卡因、大麻和「K仔」。 隨着社會復常，毒品情況亦會出現變化，禁毒常務委員會將密切留意未來毒品趨勢。

可卡因最常見 從上述數字顯示，可卡因是最常見被吸食的毒品，禁常會亦關注吸食可卡因的情況，在今年上半年中，可卡因是21歲以下青少年最常吸食的毒品首位，佔比超一半（52%）。此外，因干犯毒品罪行而被捕的人士當中，若以毒品種類劃分，亦是牽涉可卡因的人數最多。除可卡因外，禁常會亦關注近期有指大專學生舉辦迎新活動時懷疑涉及毒品問題，可見毒品入侵學校問題值得關注。

根據執法部門的統計數字，在今年上半年審結而涉及毒品罪行的法院案件中，包括因販毒而被檢控的21歲以下青少年，定罪率均高近九成。禁毒處發言人強調年輕並不是求情理由，亦提醒年輕人，干犯毒品罪行會負上嚴重刑責。販運10克以下可卡因可判兩至5年監禁。