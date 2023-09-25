西貢天后廟 狂野派對夜無寧 村民斥褻瀆神明

本報直擊百人紮營 通宵幻彩音樂強勁 盛極一時的狂野派對（Rave Party）曾吸引萬千男女夜蒲，更掀起「撲飛潮」，其後因該類派對逐漸變質，衍生毒品、毆鬥及無牌經營等治安問題，令執法部門嚴厲打擊，驅使變得式微，派對搞手似乎看準政府刺激夜經濟，趁勢推出另類夜繽紛，近月已舉辦多場狂野派對，但是以「地下」形式舉辦，活動地點偏遠及以網上招客，本報發現上周六（23日）晚在西貢清水灣天后廟前空地，有近百名潮人出席該戶外派對，現場播放強勁音樂，廟宇前更放有迷幻燈光配合，眾人玩至通宵達旦，市民投訴音樂擾人，破壞鄉郊寧靜，有議員擔心派對帶來安全及治安隱患，有村民得悉活動後，認為是褻瀆神明。

有讀者爆料，指在上周六晚上11時許，與友人遊車河抵西貢清水灣鄉村俱樂部門外時，聞俗稱「大廟」的佛堂門天后古廟近公眾碼頭對出空地傳出強勁音響聲，遂往查看，發現空地上有近100名人士在上址紮營，並有人載歌載舞，讀者指「現場非常吵耳，破壞郊外寧靜，附近天后廟的天后娘娘無得瞓」。

黑衣人把守 聲稱拍緊戲 記者抵達現場時已感到震耳欲聾的音樂聲，在通往碼頭近天后廟旁的石級上，有4名黑衣男「把守」，恍如的士高門外的保安員，廟宇外則放有一紅色激光燈照明，氣氛迷幻，期間黑衣男見記者拍照，遂問其來意，記者稱收到村民投訴發出噪音，故前來採訪，有人稱會將音量收細，再問空地為何這麼多人及是否有聚會，有人回覆稱「拍緊戲」；期間，另一名女職員到場，又稱上址正舉行迎中秋及日出派對，屬私人聚會，重申會將聲浪收細。記者欲嘗試落空地訪攝，卻被黑衣男阻止。

記者其後在清水灣俱樂部門外訪問一名剛參與派對離開的女子，她指是經網友介紹上址的派對，入場費為50美元一位，酒水自備，她稱是第一次參加上址的派對。

佔官地疑違法 憂損治安 另外，設在附近的俱樂部保安員指，上址派對隔數個月便舉行一次。本報致電該廟宇查詢，司祝表示知悉上周六晚廟外空地有活動，音樂聲浪很大，活動聲稱是拍戲，但實際活動性質則不清楚，廟宇沒有受到破壞。

議員葛珮帆關注該類狂野派對的安全及合法性，她從村民口中得知，該幅用地是官地，質疑活動合法性，村民得知有關活動後感到氣憤，認為是褻瀆神明。據她了解，該類活動早前曾在西貢龍蝦灣舉辦，但卻引起村民投訴，並被執法部門驅趕，才制止活動繼續，她擔心這類派對在海邊舉行，一旦有人飲醉酒或服食毒品後生事，或在神志不清下失足墮海，導致樂極生悲；若活動合法，則可正式向當局申請。本報已向華人廟宇委員會及執法部門查詢，惟截稿前未有回覆。至於食環署發言人回覆指，據紀錄，該署沒有接獲任何人士就上述派對的時間及地點舉行的公眾活動申請相關公眾娛樂場所牌照。該署會就事件作出調查，如發現有違規情況，會採取適當行動。