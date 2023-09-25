整夜困管道捱沼氣 圓方工地兩死

疏忽職安又出事 遺屬：無理由無人知 西九龍柯士甸道西一地盤下方發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡！昨晨有地盤負責人報案，指涉事地盤地下管道懷疑有不明氣體洩漏並有異味，兩名工人陷入昏迷，被困地底位置。消防接報到場，先後將兩人救出，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救，惟最終兩人證實不治。由於事件臨近中秋佳節前發生，人月未能團圓，徒添傷悲及惋惜。死者家屬得知噩耗後，悲痛莫名，有家屬指死者前晚工作後便無回家，斥責公司疏忽導致意外。港鐵事後確認地盤屬商場「圓方」冷氣系統喉管更換工程，對事件高度關注，並已展開調查。有工會指工地負責人並無現身，相關工程判頭及老闆等身份不明，直斥情況離譜。議員促擴大智慧工地使用範圍，減少人為疏忽引致的慘劇。

兩名身亡的男工分別是郭伙記（61歲）及劉浩祥（63歲），據悉他們並非在昨日開工，他們被困在地下約6米深的管道位置，消防員進入管道後，再前行約100多米始將兩人救出，當時現場抽氣系統正常運作，惟消防經氣體監測器分析後，發現地底含大量有毒氣體硫化氫，不排除工人吸入沼氣暈倒，並已被困地底一段時間，案件現列作「工業意外」，事件原因有待調查確定。消防處指，共出動8輛消防車及兩輛救護車到場，人員隨即進入地底管道搜救，據知涉事地盤面積約20米乘20米，該地下管道則約5米闊乘5米高，長度達200米，相信該兩名工人負責進行管道維修工程。

未有按時回家 親人聯絡僱主 工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨日連同死者家屬到醫院了解，她指兩名工人事發時在港鐵管道內展開保養維修工程，前日早上8時上班，原定同日下午5時下班，但未有按時回家，家屬一直聯絡不到兩人，家屬期間透過不同途徑找僱主，直至昨晨6時許才找到僱主，對方返回地盤了解，始知兩名工人仍在現場並發生事故，家屬直斥事件離譜。

中秋前釀悲劇 痛失經濟支柱 其中死者郭伙記，育有一子一女，郭妻昨晨聯絡上司尋人後，始揭發兩名工人仍留在工地。郭太質疑死者在地下管道內工作，地面理應有管工等相關人員監察及支援，「無理由收工少咗人都無人知」；加上工地出入閘亦應有紀錄，無法接受丈夫前日開工仍「好地地」，惟至晚上卻已無法回家。她指丈夫盡心盡力為公司工作，公司卻無顧及員工安全，認為當局要徹查意外原因，需討回公道。本周五（29日）是中秋節，郭家早已買好月餅慶祝，現時突然痛失家庭經濟支柱，她慨嘆「真係唔識點講，呢啲事發生喺我身上」。

促擴智慧工地 避免悲劇重演 另一死者劉浩祥育有兩子一女，劉的兒子稱，父親任職水喉工逾30年，平常工作雖然辛苦，但普遍與一般地盤上下班時間相若，初時以為父親前日超時工作，及至昨晨向父親發短訊時仍然「單剔」，未幾便接獲通知父親情況，始知出事，直言對意外感到不解，不明白為何兩名工人被遺留在工地，連其直屬上司都懵然不知，需待家屬通知尋人始揭發事件。蕭倩文指，已委派同事與家屬接觸，協助與有關部門處理善後工作，將繼續與家屬聯絡，跟進與工地負責人商討後續處理，呼籲勞工處及有關部門，盡快公開調查進度及意外原因，強調有關地下維修工作，應有儀器時刻監測氣體狀況，如現場屬於密閉空間，亦應為工人提供足夠防護裝備。

勞工處正就事件進行調查，以確定意外成因，若調查發現有違例事項，將依法處理；並表示將會向有關承建商發出「暫時停工通知書」，停止其在該管道內進行任何工作。處方亦對死者家屬予以深切慰問。

勞工界議員林振昇指，事故原因需勞工處展開調查，而密閉空間工作有嚴格指引，管工或負責人不可能沒留意到工人仍在地底，認為事件涉及疏忽，需要調查責任誰屬。發展局已推行3,000萬元以上工程採用智慧工地，所有工人配備手錶或頭盔有定位功能，系統會記錄工人位置及狀況，有助確保工人安全，當局可擴大應用範圍，可避免悲劇重演。

事涉商場冷氣系統換喉工程 港鐵發言人指，是次事件涉及商場「圓方」冷氣系統之海水冷卻喉管更換工程，由冷氣承判商負責工程；有關工人的工作地點，位於西九文化區地盤下方。港鐵指對事件高度關注，並感到難過，向意外過身工友的家人致以衷心慰問，並已督促承辦商協助及照顧家屬的需要，正與涉事承建商了解事件詳情，並已就事件展開調查，亦會全面配合相關政府部門的調查。

死者郭伙記（張開裕攝） 郭伙記生前照片。 劉浩祥兒子稱父親任水喉工逾30年，對意外感到不解。（陳俊華攝） 死者劉浩祥 郭伙記妻子取回丈夫遺物背囊及腰帶。（陳嘉順攝） 劉浩祥（左）與妻女合照。 西九龍柯士甸道西一地盤下方發生奪命工業意外。 郭伙記遺孀傷心痛哭，直指不能接受意外發生。（吳鎮興攝） 近年涉及沼氣事故工業傷亡