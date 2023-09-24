治安不靖罪案多 好人好姐走清光

香港由亂入治、由治及興，理應天下太平，安居樂業，但事實是否如此？先不論最近鬧得沸沸揚揚的虛擬幣騙案，受害人數和被騙金額為史上最多，反映港府打造香港成為國際虛擬資產中心分屬癡心妄想；就說惹起嘩然的風化案和暴力案層出不窮，在在證明香港絕不太平。很不幸，東方傳媒機構最近也有兩女一男職工公然遭到性騷擾、暴力恐嚇及性侵，不法之徒連大機構都夠膽落手，遑論其他小市民。

騷擾性侵 東方受害 《東呼即應》再次站在社會最前線，為市民揭露震撼黑暗面，意想不到的是，今次的受害者竟為東方職工。事緣最近有一名男子向東方一名女職工示愛，更認為是另一名男職工將女職工「收埋」，揚言要以暴力手段教訓男職工，極具滋擾及威嚇之能事。兩名職工與涉案男子素不相識，事件令他們擔驚受怕，憂慮自己及家人的安全受到威脅，同時亦嚴重損害新聞自由、影響公司形象及新聞運作。另一宗風化案發生於上周，受害女職工在光天化日人來人往之際慘遭一名男子摸臀，幸多名途人合力追截及制服色魔，涉案男子涉嫌非禮被捕。

首宗案件的涉案人明顯衝着東方而來，來到東方門外，對男女職工進行滋擾恐嚇，完全不將法治放在眼內，期間有人更疑似詐傻扮懵，胡言亂語，態度囂張，都不知是真傻還是假傻。儘管東方已經報案，但至今未有人落網。第二宗案件則是「當場斷正」，獲多名正義市民協助制服色魔，否則隨時又被色魔走甩，更多女性受害。

事實擺在眼前，世風日下，道德淪亡，已是今日香港寫照。尤其人心不古，「變態佬」、「黐線佬」、「治安毒瘤」愈來愈多。例如近日本港多間大學迎新營淪為「淫生營」，香港教育大學有男生涉及2宗迎新營性侵案和3宗非禮案，當中更有女生慘遭強姦，令人髮指。香港大學同樣好不了多少，護理系迎新營爆出學生吸食大麻與非禮疑雲，廁所更遺下大量用過的避孕套，令人咋舌。一代新淫勝舊淫，大學縱容大學生胡天胡帝，毫無羞恥之心，將來肯定只會「培育」更多色中餓鬼為害社會。

更不必說，早前一名印度男子公然在港鐵中環站內非禮一名南韓女遊客，當時女遊客甚至正以手機進行直播，惟印度男子依然上下其手胸襲強吻，擺明無懼惡行暴露人前。事件激起港韓兩地群情洶湧，本港執法部門不得不採取行動，印度男子雖已被捕，無奈香港淪為「色魔之都」臭名遠播，南亞毒瘤害人不淺，再一次寫在牆上。

沒有最敗壞，只有更敗壞。南亞治安毒瘤作奸犯科，受害者豈止上述南韓女遊客。單是本月發生的尖沙咀劫案，3名南亞賊持刀錘闖入廣東道一奢侈品店打劫，掠去總值約300萬元手錶，當中兩名落網劫匪，竟然只得10歲和14歲，犯案時甚至仍穿上校服，堪稱膽大包天。同類的南亞兵團「食大茶飯」案此起彼伏，幾乎每月梗有一宗；至於劈友仇殺、製毒販毒、一般的打家劫舍更是無日無之。

良民出走 劣品充斥 市民感到治安每況愈下絕非偏見，有數字為證。當局於今年上半年錄得的整體罪案總數接近4.3萬宗，較去年同期的逾3.1萬宗大幅增加逾1.1萬宗；當中暴力罪案達到4,759宗，較去年同期勁增675宗。除了詐騙案急升逾五成，行劫案暴增四成四，非禮案升幅亦逾四成。可以毫不誇張地說，香港上至打開門做生意的老闆，下至旅客和普通打工仔，以至大人細路、男女老少，無不人心惶惶。可嘆是，轟動一時的荷里活廣場斬人案發生後，執法部門曾信誓旦旦增加街頭巡邏，惟「係威係勢」一陣子又打回原形，近日又見巡邏身影疏落，無異於壯大不法分子的膽。恐怕不多久，更恐怖更血腥的罪案陸續有來。

執法部門打擊罪案不力，絕非高官叫兩句漂亮口號就能粉飾太平，結果是劣幣驅逐良幣，好人好姐走得都走。這些年，香港移民潮絡繹不絕，富裕階層和中產家庭固然「走夾唔抖」，就連沒有經濟基礎的基層及年輕一族，一樣對移民趨之若鶩。當中很大原因，就是香港社會環境、治安環境、經濟環境統統轉差，由治及興並無到來，令人失去了希望。

事實上，英國自2021年1月推出BNO「5+1」移民簽證計劃後，截至今年首季，當地政府共接獲17.25萬份申請，當中超過11萬人已抵達英國。大量港人用腳投票，本港勞動人口隨即斷崖式暴跌，港府不得不破天荒輸入外勞，惟各行各業缺人仍未見頂，就連港府卯足勁推出的「香港夜繽紛」，商戶都因為人手不足而拒絕延長夜市，加上治安不靖，人們寧願早點歸家也不願流連在外，整個香港入夜後水盡鵝飛，何足為奇！

所見既可駭，所聞良可悲。當有競爭力的精英以至正常人走清光，只剩下精神有異、心術不正、鋌而走險、破壞治安之徒充斥社會，香港還有甚麼前途？