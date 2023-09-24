龍七公：重振香江旅遊 新定位再出發

自通關這大半年來，筆者有機會到不少地方考察，其中主要考察內容就是當地的文化旅遊發展。在比較不同的地方後，真的讓筆者有一種時間不多的危機感，香港的旅遊政策再不改革，「東方之珠」恐怕會淪落到時不我與的境地。

就以深圳市為例，就比香港進取得多。為了刺激經濟和旅遊業，深圳市發改委日前印發《深圳市關於促進消費的若干措施》，提出21條促進消費的措施，其中不少內容是吸引港人北上消費，特別是打造10個以上港人旅遊消費服務示範區，完善跨區電子支付，最佳化港澳遊客消費服務，加強對港澳旅客宣傳及發放旅遊消費券等。策略上推動港澳遊客在深圳消費的行業，由餐飲娛樂轉向醫療健康、美容健身、時尚服飾、文化藝術和汽車保養等多個行業。筆者覺得港人北上消費也是一件好事，但如果鄰近地區不停地「搶客」，特區政府仍抱着「有麝自然香」的心態，沒有創造有利市場的政策，我們的旅遊業不被鄰近地區「陰乾」才怪。

展現最美麗風景線 疫情幾年來，大家的消費模式改變，傳統的購物旅遊對很多人來說已沒有很大的吸引力，所以很多人都覺得香港不香了。首先，我們要善用海洋資源，不單止是傳統的維港夜景，近年我們完善了很多海濱休憩區，都各有特色，但缺點是靜了一點，能創造的商業活動不多。其實，將部分海濱休憩區和沙灘增添一點活力，有吃、有玩、有節目看，不難成為網紅打卡點。像觀塘海濱就是一個很好的嘗試地方，因為該處鄰近郵輪碼頭，2025年體育城就會陸續落成，到時會有不少大型活動舉行，交通配套亦完善。關鍵是我們很多的規管，要有彈性和策略性，比如更靈活規範和批出熟食牌和冰凍甜點牌；對於街頭藝術和表演，實行認證作適當規管，為他們提供場地，定時有不同風格的文藝表演，這些海濱小舞台說不定能誕生下一代香港的天王巨星。

在十四五規劃中定位香港作為中外文化藝術交流中心，除了一些國際級和國家級的文化瑰寶、一些超級文化基建如西九文化區的建設外，更要突出香港特色。香港的電影和流行音樂，在華語地區過去有很強的文化滲透力，這些元素都可以成為遊客趨之若鶩的景點。筆者最近在新加坡的濱海藝術中心戶外劇場，欣賞了一個由學生演出的免費管弦樂音樂會，中間演唱當地的經典金曲，觀眾反應熱烈。

而除了都市，鄉郊農村特色也保持得不錯，新界有不少祠堂廟宇村落，每年都有傳統節慶活動，配合香港獨有的自然生態，如能拆牆鬆綁讓民宿和特色農家菜有發展空間，都可以是旅遊的增長點。

新時期下的香港旅遊業優勢，必須建基於政府主動有為、地區人士積極發展、業界精心經營以及民間互動，提振城市活力精神面貌，將香港最美麗的風景線展現出來。