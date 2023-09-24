龍吟虎嘯：戰場上三大焦點

俄烏之戰打了近600天，戰場情況集中三大焦點：軍事行動的佔領與反佔領；俄烏軍隊拉鋸式的進攻與反攻；俄烏雙方的軍火消耗和烏克蘭不斷氣急敗壞地向美國和西方要先進武器及各式軍援，美國和西方已「頂唔順」，相當厭煩。這些還在進行式，看不出結局如何。

不過，俄羅斯佔優勢頗明顯，俄羅斯比烏克蘭能扛頗明顯。俄羅斯這邊廂雖然「盟友」沒有美烏那麼多，但個個頂用，實力很強。這些盟友還只是很有限度的出手，已使俄羅斯力量不凡，而美歐烏克蘭已感吃不消，甚至發生內訌，甚至因為援烏而影響了他們的內政，影響了國內選舉，發展下去，遲早分崩離析。

所謂「佔領與反佔領」，就是俄羅斯通過「特別軍事行動」，收復蘇聯解體後在烏克蘭的失地，包括烏東南4個州。現在，這4個州已「公投入俄」，再次成為俄羅斯不可分割的一部分，俄烏之戰在莫斯科那裏成了保衞俄羅斯國土之戰。這樣的戰爭性質，對雙方而言都沒了談判妥協空間，雙方都是「寧失千金，不失寸土」，都是沒有一寸土地是多餘的。

所謂「進攻與反攻」，是雙方在戰場上反覆較量，俄烏軍隊為了每一寸土地、每一個村莊、每一個市鎮、每一塊陣地，慘烈人肉攻守、爭奪！雙方安排了數以十萬計大軍大舉進攻或大舉反攻。眼下的大反攻，是烏克蘭方面大反攻，準備多時，從6月打到現在，但成效不彰，佔領收回了幾個村莊和重要陣地，卻遠未達到收復烏東南4地的目的。不過，戰火倒是全面擴大，烏軍進入俄境，無人機攻擊莫斯科；俄軍的狂轟濫炸，幾乎覆蓋烏克蘭全境，然而這些對戰場勝負並無影響。

對雙方有重大影響的是軍火彈藥和維持戰爭能力的巨大消耗，尤其是烏克蘭，本身的軍火、裝備、武器、製造能力已消耗殆盡，美西方的援助已是杯水車薪，無濟於事也。