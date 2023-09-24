坦言集：美國可信？

中美關係似在好轉，兩國成立經濟、金融工作小組來進行談判，這比起中美不交往為佳。可是，在美國這些友好姿態的同時，美國對華的制裁、圍堵、脫鈎並沒有停止，仍然步步壓迫。這是否煙幕，以掩蓋其長期打擊中國的戰略與政策？

貿易方面，美國並沒有取消對中國的關稅制裁。美國也在全力把從中國的進口轉移至其他國家，例如越南、墨西哥等；也增加從加拿大、日本的進口，整體貿易方向愈來愈限於「友好」國家，政治取向，而不大計較成本競爭。美國政府以關稅、直接與二級制裁來限制從中國的進口，以此打擊中國經濟在疫後的復甦，並製造長期的貿易脫鈎。

投資方面，美國用對中國企業、行業的制裁和制裁風險來阻嚇海外資金到中國投資，更用各種不公開的手段，以政治因素阻止美國的資金投入中國，要求已投入的撤出。這樣大規模的資金外撤，特別是在中國股市裏，中國大企業在初上市時偽外國戰略投資者套現撤退下，在中國的外資便迅速減少。即使中國國內資金不缺，可以填補，卻使中國經濟的外資成分下降，實現脫鈎，外資帶來的各種貿易，跨國生產鏈、供應鏈和技術轉移的作用便減，特別是對中國股市，美國制裁、外資拒入和撤退，加重了股價下跌，抑制股市的融資功能，甚且股價低壓製造出市場恐慌，衝擊實體經濟。美國帶動西方資金排斥中國，通過股市、匯市的操作，中國國內的跟風和羊群效應，嚴重衝擊中國金融市場。同時，中國企業難以在海外融資，以往借來的低息低價的美元債務難以用高息高價美元來再融資，部分企業因此而崩潰，更加劇了金融危機的風險。這種從內外資金市場上與中國的脫鈎並不易察覺，卻實實在在顯示出美國要與中國脫鈎。

貿易和資金的脫鈎，是要把中美關係走回中美建交前的冷戰情況。美國的貿易、投資開始轉移到印度，複製當年用中國對付日本的模式。與此同時，美國與西方政府和媒體刻意製造中國治安和政治惡劣的假象，誘使國際旅客不來中國，阻撓中國與西方的各種交流，把中國再度打成冷戰時期鐵幕社會的恐怖形象。

美國對付中國是全方位，深謀遠慮。蘇聯瓦解前後，美國提出的各種政治承諾都一一違背；2014年的《明斯克協議》更是陰謀。今次美國可信嗎？