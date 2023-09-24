政情：隔廿年返中大留影 陳永光猶如凍齡

本身係中醫師嘅議員陳永光日前到訪香港中文大學中醫學院，就中醫教學、人才培訓、科研等議題，與中醫學院院長林志秀、副院長張保亭等進行交流。舊地重遊嘅陳永光喺中醫專科診所暨臨床教研中心留影，對比廿年前同一位置嘅舊照片，面貌似乎冇咩大改變，難道係有專門嘅養生之道？

當年陳永光曾經喺診所兼任帶教工作，由講師晉升到教授。至於有咩養生秘訣，能抵擋廿年嘅歲月痕迹？陳笑言都係早睡早起，唔好諗咁多，開心啲同樂觀啲咁話。

陳又指，今次與中醫學院院長等共同探討如何進一步促進香港中醫藥全方位、高質量發展。佢形容，中醫學者其實有唔少臨床科研成果，但政府並無足夠資源支持中醫藥發展，將成果轉化落地，變成中醫產業。佢又建議喺北部都會區成立中醫產業園，因臨近內地，中藥材喺內地生產，而香港則有中醫藥研究以及檢測優勢。

嘆中醫學生資助不足 佢又提到，不但中醫學額減少，香港教資會對中醫學生嘅資助亦不夠，認為中醫學生同樣要進行解剖、臨床實習等過程，其資助少於西醫、獸醫甚至護理系，實在不可接受。