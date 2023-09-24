政情：港隊亞運吉祥物 招惹聯想突消失

今屆杭州亞運會，以黃色獅子造型嘅港隊吉祥物「堅仔」近日突然銷聲匿迹，有傳言指港協暨奧委會已決定停用，呢隻令人聯想到「黃絲」嘅吉祥物，連相關宣傳口號亦一併撤除。不過港協暨奧委會就否認，解釋話因應不同嘅活動而作相應調整，強調「堅仔」係港隊吉祥物，相關宣傳工作仍在進行。

儘管「政治歸政治，體育歸體育」，事實係「堅仔」面世無幾耐，網上已有意見認為「堅仔」政治不正確，譬如今年7月，投資專家湯文亮就喺專欄博客中指出「老實說，獅子大多數是黃色，本來是冇問題，但黃獅就唔掂，今次康體處應該孭大大鑊。」佢促請港協暨奧委會盡快更換吉祥物。佢話由此可見，香港人嘅政治智慧不高。

之前仲周圍合照宣傳 睇番三個月前，港協暨奧委會公布杭州亞運港隊吉祥物，指象徵獅子山精神嘅「堅仔」，就好似獅子山上嘅石頭一樣「咁堅」，同港隊運動員一樣，面對困難同挑戰亦唔會輕言放棄，能堅持到底、跨過難關。

而設計吉祥物嘅知專設計學院同學潘祖瑩，就話要藉住「堅仔」表達訊息「香港運動員好『堅』，唔係『流』㗎！」其後，「堅仔」到立法會同一眾議員合照，又游走港、九、新界各區向市民宣傳杭州亞運，相關宣傳品亦有印上「堅仔」嘅圖案。對上一次「堅仔」現身亮相係本月9日，喺旺角商場舉行嘅亞運填色及繪畫比賽頒獎禮，當時「堅仔」更現身與市民互動。

去到前日，有媒體話接獲消息，指經歷兩個半月嘅爭論後，港協暨奧委會決定將「堅仔」打入冷宮，停止亮相亞運活動。而港協暨奧委會嘅社交專頁，上周三（20日）賽果公布欄仍見「堅仔」及相關口號「堅並肩、撐港隊」，但上周四（21日）就換成港協暨奧委會嘅會徽，原先嘅口號亦都改為「杭州第19屆亞運會」。

港協堅稱無咁嘅事 對於外界嘅質疑，港協暨奧委會表示「『堅仔』是港隊吉祥物，相關的宣傳工作仍在進行，港協暨奧委會並會因應不同的活動而作相應調整。按既定守則，本會不會對不實消息作任何評論。」