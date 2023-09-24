醫健：伶牙俐齒：令牙醫感頭痛的磨牙

每當有病人告訴我他有磨牙的習慣時，還未等到病人牙痛，我的頭便開始痛了。

磨牙是一種常見的口腔異常活動，大概影響8到31%的人。磨牙的主要類型分為兩種：一種發生在睡眠期間，另一種發生在清醒的時候，患者通常會在不自覺的情況下緊咬上下頜。因為初期的症狀比較輕微，所以大多數的磨牙患者都沒有意識到自己有磨牙的習慣。

一般人每天清醒期間，除了說話、吞咽及咀嚼時，下顎通常處於靜止狀態，牙齒不會接觸。牙齒接觸的時間每天只不過是十幾分鐘，但磨牙的患者可能一整晚都在用不小於正常咀嚼的力度磨牙。久而久之，磨牙可能會引起嚴重的症狀，包括牙齒琺瑯質及象牙質因為過度磨損而導致的牙齒敏感和斷裂；咀嚼肌肉及顳顎關節因過度使用而疼痛；口腔內軟組織包括舌頭及面頰被咬傷等。

磨牙的原因具有爭議性，但普遍認為有多個可能性。咬合不正、遺傳因素、服用一些藥物和毒品可能引致磨牙。研究亦有發現一個磨牙原因的「萬能Key」——就是情緒壓力和焦慮。所謂「你有壓力，我有壓力。」試問在香港生存，有誰敢說自己完全沒有壓力呢？

可訂造咬合夾板防牙齒接觸 雖然牙醫未必能夠每次都找到磨牙的原因，但磨牙造成的傷害仍然是可控的，磨牙的治療主要是嘗試防止進一步的牙齒損傷以及修復因磨牙導致的牙齒問題。牙醫可以為病人度身訂造咬合夾板來防止牙齒之間的接觸，也可以使用補牙及牙套等方法來修復牙齒缺失的部分。

磨牙令到牙齒容易崩裂，也會令到牙醫做的補牙、牙套等修復體容易失敗，實在令牙醫非常頭痛。牙醫需要在制訂治療方案時對修復體的材料以及設計更加講究，有時候更需要犧牲牙齒修復體的美觀而用金屬作為修復體的材料。

在此建議大家除了保持心境開朗及減少壓力之外，也可在定期檢查牙齒的時候問一問牙醫，看看自己有沒有受到磨牙的影響。

牙科醫生韓琦