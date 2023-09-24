要加強戒煙風氣 倡先禁水果口味

由青少年做起 減接觸助遠離 非法私煙宣傳變本加厲，更有針對年輕人推廣的趨勢。為回應政府的《控煙策略公眾諮詢》及阻止青少年受非法私煙影響，有智庫昨日提出5項建議，包括倡研禁水果甜味香煙、提高買煙年齡至21歲等，並向醫務衞生局提交意見書，協助當局制訂政策，推進控煙工作。

城市智庫早前約見及諮詢各界人士，包括商界、法律界、政策政究員等，歸納各方意見後，建議政府控煙政策應分優先集中在「減低青少年受煙草產品影響」及「降低整體吸煙率」兩個方向。智庫提出5項建議，包括優先禁水果甜味香煙、提高合法買煙年齡至21歲、加強公眾教育、針對性地擴大禁煙區、參考內地及外國成功經驗。

觀塘區區議員張培剛指，有不法私煙商的銷售策略明顯針對青少年，包括假扮成外國品牌、標榜有多種新款水果味，價格低廉以至免費試食，並透過網站、社交媒體、通訊軟件群組及實體傳單等宣傳，令青少年逐步染上煙癮。

政府數字顯示，目前使用水果口味香煙的吸煙者開始增多，並集中在較年輕的年齡群組，城市智庫召集人洪錦鉉相信，透過優先立法禁止銷售水果口味香煙，有效阻止其在港落地生根；再配合立法提高合法購買煙草產品年齡至21歲，有效減少青少年接觸煙草產品和開始吸煙的機會。

加稅「助攻」私煙 檢獲量飆升 截至今年9月，海關共檢獲約5億支懷疑私煙，佔去年全年檢獲數目七成，更超越前年全年檢獲數目。針對私煙問題日趨嚴重，除了加強公眾教育，張培剛認為，政府亦應加強香煙的識別方式，例如要求生產商在每盒煙包上印上獨一無二的QR Code，方便執法部門加強在市面及零售層面巡查，透過手機掃描即時識別香煙是否已完稅。

香港吸煙率從1980年代初的23.3%降至2021年的9.5%，惟過去10年香港吸煙率下降速度緩慢，反映以往的加煙稅和擴大煙害警示政策效果不彰，智庫建議政府參考內地及外國的成功經驗，適時檢視相關政策。

洪錦鉉補充，以新西蘭為例，當地政府透過規管及推動新型煙草產品，讓吸煙人士轉用，再大刀闊斧地對傳統香煙落實較嚴厲的監管規例，有效將吸煙率由十數年前的逾20％帶低至個位數。這種策略先後分明，亦能針對吸煙人士的痛點，有效降低吸煙率。