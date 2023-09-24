首8月虐兒案按年飆3成 與復課體罰舉報增加有關

【本報訊】「童樂居」虐兒事件後，社會各界開始廣泛關注兒童福利。執法部門表示，今年頭8個月，虐兒案件錄得716宗，較去年同期增加近三成。去年，跨部門成立專責小組，在執法部門內部新增易受傷害證人支援隊，以加強處理虐兒案件的效能。

執法部門昨日解釋，本年頭8個月虐兒案錄得上升，其中一個原因是父母在管教孩子時使用體罰，此類案件在疫後學校全面復課之後，亦有所增加。同時，各部門和非政府機構近年在加強公眾教育和宣傳方面取得成效，社會對保護兒童意識有所提升，亦令舉報個案數目有所上升。

部分案件涉網絡活動 此外，部門亦提到部分虐兒案件與兒童網絡活動有關，這些案件中，施虐者通過網絡認識受害兒童，包括社交媒體、交友應用程式或在線遊戲等途徑，又表示強制舉報虐待兒童的立法工作即將完成，執法部門正與各持份者積極準備，為人員提供專業訓練，提升案件的調查和處理能力，並強調保護兒童需要社會各界共同參與。