鄉音男突踢老翁令人髮指 聞報案認衰無歉意

事主女兒求助本報 盼討回公道 上周五（22日），一片孝心的本報女讀者，陪老父抵達沙田一間快餐店用膳，期間鄰枱一名帶有鄉音的黑衣男子竟「嫌三嫌四」，不斷指摘清潔女工抹枱欠乾淨，更疑伸腳踢向其父親。女讀者即時質問對方為何欺負長者，並以手機拍攝當時情況，惟對方堅拒認錯賠罪。直至女讀者聲言報案，鄉音男始不情願地講「對唔住」，惟語氣卻毫無歉意。事後，女讀者在網上報案，希望能把對方繩之以法。

據本報讀者潘小姐指出，上周五下午5時許，她陪同七旬父親在沙田中心一間連鎖快餐店用餐。兩父女進食期間，一名戴眼鏡、身穿黑衣且帶鄉音的男子於鄰枱坐下，其同行男友人則前往點餐。黑衣男甫坐下，即出言指摘清潔女工，指枱面抹得不夠乾淨，而在女工離開後，他仍喋喋不休繼續指罵。

惡漢及友人出手擋機阻拍攝 與此同時，鄉音男被指突然伸起左腳，踢向潘小姐父親的左腳，潘女眼見父親莫名其妙遇襲，頓時勃然大怒，隨即質問對方為何欺負長者，並且即時取出手機拍下當時情況。黑衣男的友人乍聞吵鬧聲，隨即折返了解，兩人分別用手及手機遮擋潘女拍攝。直至潘女揚言報案，並且堅決要求黑衣男道歉，對方懷疑不願事件鬧大，在「心不甘、情不願」下向潘女稱「踢你老竇對唔住，得唔得呀！」說話語氣毫無歉意。

潘女眼見對方態度輕佻，又毫無誠意，惟因恐患心臟病的父親受驚，故此暫息事寧人，遂與父親轉枱後繼續用餐，離開後在網上報案求助，期望執法部門能把暴力男繩之以法，以替父親討回公道。潘女向本報記者續稱，她從事資訊科技行業，因經常離港公幹，故此較少時間陪伴老父。當日她趁留港時間陪同已退休的72歲患病父親外出用膳，詎料卻遇上惡男，她對事件感到憤怒，坦言該名暴力男對公眾人士構成威脅。