中年兄弟餓死家中 團體斥社署欠主動

診斷殘疾應列跟進 及早介入可免悲劇 前日兩名分別53及55歲姓何的兄弟倒斃秀茂坪邨秀慧樓一單位，據指兩名死者疑因自理能力較差，年邁母親多個月前患病入院，不排除二人乏人照料下餓死家中。勞工及福利局局長孫玉菡昨日回應指高度重視事件，而社會福利署和其他社福機構沒有兩名死者接受服務或尋求協助的紀錄。關注團體則批評當局未有及早介入個案，導致悲劇發生。

勞福局籲鄰里要走多一步 孫玉菡向家屬致以深切慰問，但指社署和其他社福機構沒有兩名死者接受服務或尋求協助的紀錄，而社署於事發後已第一時間接觸家屬提供協助。他又指，將會推出照顧者熱線，為照顧者安排服務並提供一站式資訊；當局亦會透過關愛隊家訪，找出隱蔽個案。孫又呼籲家庭遇到困難要尋求幫助，鄰里之間亦要走多一步提供協助，認為要幫助有關人士，需要全社會努力。

嚴重弱智人士家長協會發言人李芝融指，兩名死者在醫管局被診斷為殘疾時，理應獲列入社署需介入的跟進名單，而到今年5月死者的母親患認知障礙須入院時，當局亦應主動聯絡家屬，不可能無進一步跟進。李說，「以老護殘」在港並不罕見，認為當局可更主動，有需要時強制介入，防止同類慘劇再發生。

另一弟曾探望 死者拒開門 據了解，兩名死者有智力問題，但去年6月起無再覆診；而照顧他們的母親患認知障礙症，今年5月因為感染耳念珠菌一直入住九龍醫院至今。兩名死者的一名弟弟於今年6月初曾上門探望，但兩名死者不願開門，只是隔着大門聊天。現場單位無打鬥等痕迹，死者身上亦無可疑傷痕，而死者家中雪櫃無任何食物，初步相信兩名死者因為無自理能力，在母親入院後飢餓致死。

觀塘區議員張培剛在接受傳媒訪問時指，兩名死者及母親每日或隔日會外出，買菜時兄弟會伴在媽媽身旁，不會周圍走。死者母親一直自力更生，曾因經濟問題求助，不太願意將兩兄弟交給更加適合的機構去照顧，形容是照顧得一日是一日。