油旺反罪惡 21人扣查

【本報訊】油尖區執法人員，於上周五（22日）下午約1時在區內進行反賭博行動，突擊搜查油麻地佐敦道31至37號一目標單位，搗破一個懷疑非法賭檔，檢獲5部釣魚機、一部讀卡器、一批遊戲卡及約1,200元賭款等證物。

包括持行街紙烏國女 行動中，人員以涉嫌「管理賭博場所」，拘捕一名40歲菲律賓籍女子，單位內另外一男一女本地人、一名尼泊爾籍男子及一名持行街紙的烏克蘭籍女子（29至51歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。所有被捕人士俱已被帶走扣留調查。

另外，旺角區執法部門，於上周五展開代號「犁庭掃穴」的反罪惡行動，突擊搜查區內兩個住宅單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭檔及一個懷疑毒窟。人員經初步調查後，在該兩個單位內，共拘捕10男5女（31至65歲），他們分別涉嫌「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「販運危險藥物」、「經營毒窟」及「吸食危險藥物」，所有被捕人士俱已被扣留調查。

此外，行動隊伍巡查區內24個場所，包括夜總會、麻雀館、桌球室、遊戲機中心及酒吧等，期間截獲一名因欠交罰款而被通緝的51歲男子，並把他帶走扣留調查。