破住宅武器庫 拉4人

【本報訊】西九龍總區執法人員，於上周五（22日）下午，突擊搜查油麻地文明里一住宅單位，搗破一個懷疑武器庫，檢獲兩把牛肉刀及7支鐵棍。行動中，人員以涉嫌「藏有攻擊性武器」，拘捕單位內3名本地男子及一名越南籍男子，年齡介乎27至44歲，他們隨即被帶走扣留調查。