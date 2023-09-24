南亞兵 走私印日海產 5.5噸食材值400萬

糾黨駕漁船圖運內地 賺一倍暴利 香港海關於上周五（22日）凌晨進行反走私行動，期間截獲一艘擬駛離本港水界的漁船，檢獲5.5噸、總值逾400萬的走私龍蝦、海鮮及凍肉等，並拘捕包括3名南亞漢在內的船長及船員共6名男子，其中兩名疑犯已被暫控「企圖輸出未列艙單貨物」罪並於明日提堂。據悉，部分走私的海產來自日本，由於內地上月全面禁止日本海產入口，不排除私梟因此走私日本海產食材到內地賺取約一倍暴利。而相關走私貨物經輻射探測儀檢測後，顯示輻射水平正常。

上周五凌晨時分，海關人員在香港西南部水域進行反走私巡邏，期間雷達系統偵測一艘漁船在長洲以南行駛，當時漁船並無亮起航行燈，並採取迂迴路線駛至大嶼山頭顱洲以東接近香港水界。由於該艘漁船形迹可疑，關員見狀隨即追截，最後在距離香港水界約0.5海里截停該艘漁船搜查。據了解，漁船船長曾經出示一張載貨艙單，顯示漁船運載一批龍蝦前往內地。

共拘6男 2人明提堂 不過，關員登船視察後，發現漁船船艙較為混亂，通道擺滿不同貨物，經點算後相信漁船上運載約250箱懷疑走私貨物，包括產自印度及日本的急凍魚類、牛內臟等其他食材。人員隨即拖走漁船調查，並以涉嫌「企圖輸出未列艙單貨物」罪，拘捕漁船船長及5名船員（26至65歲），其中兩人已被暫控相關罪行，案件將於明日在東區裁判法院提堂，其餘4人則獲准保釋候查。消息指，被捕人士包括3名南亞裔男子，其餘分別為本地及內地人。

海關指出，涉案懷疑走私貨物共重約5.5噸，包括約1,100公斤龍蝦、400公斤海鮮，以及凍肉及其他食材等。當中以龍蝦價值高昂，貨值約400萬元，若成功走私到內地，相信可逃避約400萬元的內地稅款。

船艙混亂 無冷凍設備 海關將繼續跟進調查案件，並從各被捕人士充當的角色、關係等方向追查，不排除有更多人被捕。海關批評不法集團利用簡單漁船走私食材，船上並無冷凍設備，如食用有關食材，會對健康帶來嚴重風險。