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澳門消息：林慶華任駐澳門部隊少將政委

林慶華表示，堅決維護國家及澳門發展利益。 林慶華表示，堅決維護國家及澳門發展利益。
林慶華表示，堅決維護國家及澳門發展利益。
【本報訊】解放軍駐澳門部隊新聞發言人王輝上校昨日公布，中央軍委近日任命林慶華為駐澳門部隊少將政治委員，南部戰區政治委員王建武上將日前已到駐澳門部隊宣布此任職命令。林慶華表示，將帶領駐軍全體官兵團結奮鬥，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護澳門繁榮穩定。
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