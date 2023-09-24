澳門消息：林慶華任駐澳門部隊少將政委

【本報訊】解放軍駐澳門部隊新聞發言人王輝上校昨日公布，中央軍委近日任命林慶華為駐澳門部隊少將政治委員，南部戰區政治委員王建武上將日前已到駐澳門部隊宣布此任職命令。林慶華表示，將帶領駐軍全體官兵團結奮鬥，堅決維護國家主權、安全、發展利益，堅決維護澳門繁榮穩定。