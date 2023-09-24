中秋佳節 康署三場地延長開放

【本報訊】康樂及文化事務署公布本周五（29日）及周六（30日）為中秋節及中秋節翌日，轄下部分場地會於中秋節期間延長開放時間或實施特別安排，方便市民賞月或追月。康文署強調，會調配人手在轄下場地加強巡邏，對亂拋垃圾、煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈的人士採取執法行動。

謹記勿煲蠟放孔明燈 延長開放時間或實施特別安排的場地，包括佐敦谷公園在本周五開放時間延長兩小時至翌日凌晨1時，本周六延長半小時至晚上11時半；愛秩序灣公園主題水景及仿漁棚在中秋節開放時間延長半小時至晚上11時；牛池灣公園中秋節延長開放1小時至午夜12時。至於維多利亞公園中央草坪在中秋節及中秋節翌日的凌晨2時至5時暫停開放以進行清潔工作。

康文署呼籲市民，切勿煲蠟或放孔明燈，必須保持地方整齊清潔。期間該署會調配人手在轄下場地，包括公園、公眾泳灘及燒烤場等加強巡邏及執法；亦會向亂拋垃圾者發出定額罰款通知書，罰款1,500元。煲蠟、拋擲物件到樹上或放孔明燈人士亦可能被檢控，一經定罪，最高可被罰款2,000元及監禁14天。