英製藥商阿斯利康 擬在港設研發中心

【本報訊】本港財金官員訪問倫敦，當地時間周五（22日）到訪生物製藥企業阿斯利康（AstraZeneca）。他指出，港府成立「引進重點企業辦公室」，積極引進生命健康、人工智能和大數據等領域的前沿企業，來港拓展業務，港府樂意提供政策配套，以至共同投資。阿斯利康表示與「引進辦」詳細討論後，已有來港設立研發中心的計劃，將會與有關部門跟進磋商。

該財金官員指出，香港的私募基金和風投基金生態蓬勃，加上本港股票市場是全球第二大生物科技集資中心，有利不同發展階段的生命健康科技公司籌資發展；北部都會區將是本港重要的創科基地，具地理和政策優勢，歡迎各國際科研機構進駐。

歡迎英企業用港作跳板 另外，他出席圓桌午餐會時表示，與多間在內地和香港有業務或正研究來港的英國企業代表交流。雙方討論了香港營商環境的最新情況、經濟現況、發展方向和機遇，尤其在金融、綠色轉型、專業服務和創意產業等方面，以及引進重點企業和吸引人才等方面的舉措。他稱，香港一方面熟悉內地市場，另一方面具有包括法治和普通法制度等「一國兩制」優勢，在國家的經濟發展戰略中，將繼續扮演獨特和重要的角色，歡迎英國企業利用香港作為跳板、平台和合作夥伴，開拓粵港澳大灣區、全國，以至整個亞洲市場。

他又到訪英國皇家藝術學院，參觀香港理工大學與該學院合作共同建立「人工智能設計研究所」（AiDLab），了解人工智能如何賦能時裝和產品以及室內設計、材料分析和工藝傳統保存等。同日下午與一批香港卓越獎學金計劃的在英留學生見面，了解他們的生活和學習情況，勉勵他們學有所成，回來貢獻香港的發展。