海洋光譜號再訪港 郵輪碼頭交通受考驗

【本報訊】啟德郵輪碼頭交通規劃失當，每當有郵輪泊岸，大量旅客出入便成問題。昨日載有逾4,000名旅客的大型郵輪「海洋光譜號」再次停泊啟德郵輪碼頭，惟旅客下船後在的士站大排長龍。有旅客指，對啟德郵輪碼頭交通接駁差劣耳有所聞。

「海洋光譜號」昨早11時泊岸，巴士公司安排的免費專營巴士線，昨早約11時至下午1時半提供服務，前往尖沙咀、觀塘及啟德。旅遊事務專員沈鳳君昨早亦有到郵輪碼頭巡視，了解各項交通安排。

巴士班次密 的士排長龍 中午時分，旅客陸續落船，提着行李箱離開。碼頭內增設兩個旅遊巴士攤位協助旅客乘車，數名巴士公司職員手持告示牌指示旅客前往車站，不少港人選乘專營巴士或免費穿梭巴士，現場所見巴士班次非常頻密，旅客毋須等候長時間便可上車。

不過，碼頭的士站於中午12時一度大排長龍，期間一度有超過15分鐘都沒有的士駛入，引起旅客不滿。有新加坡旅客表示，早前已從新聞上得知，碼頭交通安排混亂，「都唔知要等幾耐，我親戚上一次嚟話等咗幾個鐘。」另有新加坡旅客認為，若碼頭有鐵路接駁可以讓旅客出市區會比乘搭巴士更方便。