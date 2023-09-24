200內地團用膳 塞爆土瓜灣

【本報訊】臨近內地十一長假，本月不時有土瓜灣的居民在社交媒體投訴，內地團團餐塞爆土瓜灣的阻街情況再現。旅遊業監管局指，近日有約200個內地團到土瓜灣，承認街道情況並不理想，不排除因應長假增派人員到場維持秩序。有旅遊事務專員預料，十一長假期內地訪港旅客達100萬人次，人均消費較疫前增約5%。

人均消費提高約5% 內地團旅客近日再逼爆土瓜灣食肆及行人路，旅監局行政總裁方安妮日前指，近日更有約200個內地團到土瓜灣，由於旅客突然增多，她承認街道情況並不理想，例如酒店和食肆等的安排做得不太好，同時亦令當區居民感到不滿。

據了解，局方一直有派人巡查九龍城區的商戶及團餐食肆，近日見到多了旅行團於該區用膳，並派人手協助維持秩序，沒構成混亂，不排除因應長假期再增派人員於現場。

為規管內地劣質團為香港居民造成不便，旅監局於今年3月起陸續實施多項措施，包括5月附加的要求九龍城區註冊商店承諾，若旅行團安排到訪其註冊商店，同日則不可到同區食肆用膳，曾令經營團餐的酒樓宣布結業。

旅遊事務專員沈鳳君昨日表示，預計十一長假內地訪港旅客達100萬人次，恢復疫情前的七成，當中旅行團佔約3萬人。沈又指，疫情前內地旅客消費水平為6,300元，而現在平均消費是6,600元。