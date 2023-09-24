夜經濟得把口 專巴接市民遭驅趕

【本報訊】港府推出一連串活動打算搞旺夜市，但各界為迎合當局要求而推出相應措施時，卻遭到部門刁難。有非專利巴士聯會與創科公司合作推出應用程式，前晚起以中環蘭桂坊作試點，試行網約巴士服務以接載去夜街的市民，惟相關巴士被執法部門以阻街為由多次驅趕。

首月免費試行 限3路線 旅遊促進會總幹事崔定邦、議員林振昇等人，前晚聯同約20名於中環蘭桂坊消遣的顧客，模擬於凌晨時分蘭桂坊暢飲後散場，並試用應用程式網約巴士服務。應用程式創辦人袁洛桁表示，網約巴士服務首一個月免費試行，乘客只要在應用程式輸入目的地，系統便會自動安排車輛「點對點」接載，暫時安排往尖沙咀、旺角、以及北角與將軍澳三條路線。

相關服務由多間旅遊巴營運商參與，只在星期五及周末晚上10時起至凌晨時段營運，每晚按需求而定班次，每輛旅遊巴可載24至27人，路線及班次可視乎約車情況靈活變動。但前晚3輛停泊在威靈頓街的旅遊巴，於短短10分鐘內多次被執法部門驅趕，人員指現場不能停泊最後在協商下才獲准等候至乘客上車。袁表示會加強與當局協調，並物色更適合、准許上落客的地方泊車。