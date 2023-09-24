運動員觸摸到世界頂尖 黃德森盼突破獎牌數字

【本報訊】杭州亞運會昨晚正式開幕，體育專員黃德森指港隊運動員已經觸摸到世界頂尖水平，相信在劍擊、游泳等多個項目有機會摘取獎牌，冀突破上屆奪得46面獎牌的成績，鼓勵市民可以在社交平台上多多支持運動員，以激發運動員的「小宇宙」。

多對運動員說鼓勵說話

黃在電視節目表示，港隊派出680名運動員、共960人代表團出戰杭州亞運，為歷來最龐大隊伍。他指港隊在劍擊方面「一定有機會」，舉例指二十多年前，港隊在劍擊項目只有一個劍種在亞運獲得銅牌，但現時三個劍種有獲獎，證明訓練做得很好；而往績數據亦證明游泳、滑浪風帆、壁球及隊際欖球的梯隊訓練做得不錯。他提到社交平台興起，運動員可以輕易得知市民對自己的支持，建議擁躉們可根據運動員過往成績、背景，以比較貼身、貼心的鼓勵說話，提高他們戰鬥水平。