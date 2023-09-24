高鐵今年首8月接送1200萬人次

【本報訊】廣深港高鐵香港段投入服務5周年，惟期間因新冠疫情曾停運近3年，今年1月陸續恢復運作。運輸及物流局局長林世雄昨稱，今年首8個月，乘坐高鐵香港段來往香港和內地的旅客超過1,200萬人次。暑假期間乘客量更顯著上升，單日乘客量更在8月13日（周日）創出逾10萬人次的疫情後新高。而港鐵推出「靈活行」安排後，已有約1.2萬人次使用服務，平均每日逾400人次使用。政府和港鐵會繼續與內地有關單位探討如何優化高鐵服務。

靈活行日均逾400人次使用 林在網誌表示，隨着香港與內地恢復兩地人員正常往來，現在每日有超過90對列車往來香港和內地不同站點。乘客量亦穩步攀升，8月每日乘客量平均近8萬人次。因應需求殷切，高鐵香港段不斷增加站點和班次。自今年7月1日開始，由西九龍高鐵站出發，可直達全國11個省份、一個自治區，以及北京、天津、上海及重慶4個直轄市，當中不少城市如廣州、廈門、杭州及最新連接的成都，均是旅遊公幹的熱門地點，網絡覆蓋增加至全國68個站點，其中有17個連接香港西九龍站的高鐵站點分布在大灣區6個城市。

港府一直聯同港鐵公司與內地當局探討各項優化高鐵服務的措施，林續說，其中包括提高短途乘客行程安排的彈性。港鐵上月推出「靈活行即日變更車次安排」（靈活行），讓往返香港西九龍站與福田站的乘客，可透過手機應用程式、自助售票機、車站票務櫃位等免費改乘同日來往兩站的指定車次最多3次，提升乘客旅程的靈活性。

港鐵同時於以香港西九龍站與福田站為始發及終點站的車次推出「無預留座位」（企位），可讓更多乘客靈活變更其行程安排。他提到，上周到過廣州與中國鐵路廣州局集團代表見面，就如何繼續優化高鐵服務交換意見，探討進一步優化安排的空間。