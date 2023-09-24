社區中心職員遺失USB 50領航學員私隱恐外洩

繼數碼港及消委會接連受到黑客攻擊，導致資料外洩。最新西貢區社區中心再有類似事件，有職員本月10日在城市大學圖書館遺失一個USB手指，當中載有一項青年義工培訓活動共50名參與者的個人資料。西貢民政事務處昨日表示，前日（22日）獲該社區中心通報事件後，即日通報個人資料私隱專員公署及執法部門，相關活動已即時暫停。民政事務處已向承辦商作出嚴厲譴責，並已要求提交詳細報告。

涉事的活動為「2023/24年度西貢青年大使培訓計劃『西貢領航員』領袖義工培訓計劃」，由非牟利地區組織「西貢區社區中心」承辦。而遺失的USB手指當中，包括50名參加者的姓名、年齡、性別、聯絡電話、電郵地址、住宅地址、就讀學校或院校和監護人姓名及其聯絡電話。承辦活動的非牟利地區組織西貢區社區中心已在本月12日報案，並在上周一（18日）呈報私隱專員公署。

西貢民政處致歉 西貢民政事務處對受影響人士造成不便致歉，並表示會展開詳細調查，以防同類事件再次發生。該民政事務處已陸續聯絡所有受影響的參加者及其家人，向各人致歉及解釋事件，另已設立熱線供有關人士查詢。在涉事承辦商未能採取令人滿意措施，確保同類事件不再發生之前，民政事務處不會容許承辦商參與競投或組織轄下其他活動項目。

數碼港電腦系統早前遭黑客入侵，超過400GB的數據被盜取，洩露的資料包括個人身份證及銀行資料等，並被勒索30萬美元，即約234萬港元。至於消委會電腦系統亦遭黑客入侵，估計涉及4類人士的資料，包括員工、前員工及求職者的身份證號碼及住址；《選擇》月刊訂戶，包括8,000名曾提供信用卡資料的用戶；曾向消委會投訴的人及合作夥伴，當中涉及公司地址、電郵及電話號碼等資料。黑客更要求消委會繳交50萬美元「贖金」，若遲於該時限則要交70萬美元。

對於接連有公營機構爆網絡安全事故，政府資訊科技總監黃志光日前就指，政府高度關注接連有公營機構發生網絡安全事故，譴責有關罪行，事故反映網絡安全事件無處不在，市民以至不同機構員工都應關注如不明電郵、附件、網站不同來源資訊。