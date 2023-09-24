新冠變種EG.5成美主流 多國錄死亡病例

許樹昌稱，現時全球流行病毒株是EG.5、是XBB1.9.2變種出來。他指香港暫未找到EG.5品種，但卻在一污水樣本中找到BA.2.86病毒株，BA.2.86幾星期前在以色列、丹麥及南非等地找到小量個案，而該些病毒株均屬Omicron變種，暫時只發現流行性較高，未見有更高嚴重性。

推算入冬有疫情小高峰

他表示，本港大部分人接種新冠疫苗或上一次染疫至今已超過半年，上一次高峰大概在4月及5月，推算11月及12月會有另一個小高峰。他稱目前香港第一、二代疫苗不能預防目前流行病毒株的傳染，但仍可減重病及死亡率，美國食品藥物管理局近日批出最新針對XBB的疫苗，料科學委員會會討論是否引入。他建議高風險人士若距離上次接種或感染超過半年，應盡快接種加強劑，並指打新冠疫苗與流感疫苗不衝突，「可以左手打完右手再打」。