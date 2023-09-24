內地及港澳專家 倡統一治癌方法

【本報訊】來自內地、澳門及香港的30位腫瘤專家發表大灣區精準腫瘤醫學共識文件，當中涵蓋6個領域，包括推動次世代的全面癌症基因檢測。小組建議制訂標準協議和指南，確保有關癌症患者的治療方法及收集數據方式一致。他們又建議由腫瘤科醫生、臨床遺傳學家及藥劑師等設立會診組，支援較複雜個案的臨床決策，而醫學界未來亦要加強合作，包括建立大灣區醫院合作網絡及患者數據庫。

設會診組配對臨床藥物 「共識文件」其中一個倡議，是為有需要的病人提供「分子腫瘤專家會診組」（MTB）的服務。專家會診組會為沒有合適治療方案的病人，在進行全面癌症基因檢測（CGP）後，由多個腫瘤醫學學科的專家進行研討，為其配對臨床試驗藥物，提升存活率。

香港大學深圳醫院副院長李詠梅指出，一些比較棘手的癌症個案具有一定的複雜性，有必要成立分子腫瘤專家會診組，讓不同學科的專家共同研究治療策略。她又指，廣東省、香港及澳門3個地區，每年新發癌症病人達到25萬人，能夠為大灣區居民制訂良好而統一的治療標準有一定好處。