學生群體活動漸多 籲打流感針遏傳播

今年8童染疫嚴重 其中僅2人曾接種 本港流感肆虐，中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌昨日表示，上月20日起的一星期，流感病毒陽性比率是9.2%，開始超越基線水平；到本月3日起的一星期，比率升至12.8%，之後一周再稍微回落至11.6%。他說，現階段未能斷定流感感染人數已穩定，未來仍有待觀察。新一輪疫苗資助計劃將在本周四（28日）開始接種，外展接種則在10月5日開展，呼籲市民、尤其高風險群組應盡快接種。

許樹昌指，今年夏季流感季節病毒以甲型H3為主，佔整體病例約89%；甲型H1則佔約9%，少數是乙型流感。而上次流感由4月開始，同樣跌得快，5月下旬已完結。他又說，流感季節開始後，本港至今錄得8宗兒科嚴重感染個案，其中只有兩人打過針，呼籲家長盡快安排子女接種疫苗，又指暫時未知流感是否會持續回落。他續說，兒童在3年多的新冠疫情期間，幾乎沒有接觸過流感病毒，加上年初已解除口罩令，群體活動亦逐漸增多，自然會增加流感的傳播風險。

他指出，衞生署轄下科學委員會提出，擴大建議接種年齡到12至18歲群組，是因為中學生有較多群體活動，萬一在社區受感染，有機會將病毒帶回家、傳染家人，因此他們都應該打流感針。他又指，流感疫苗可以與新冠或肺炎鏈球菌等疫苗同時接種。本港一般接種傳統滅活流感疫苗，噴鼻式疫苗只適合2歲至49歲，本身有哮喘、懷孕及免疫系統失調人士不能接種，而重組流感疫苗則會產生較高抗體，適合長者及免疫系統失調人士接種。

併發腦炎肺炎 後遺症手尾長 許又提醒，新一輪季節性流感疫苗資助計劃將於本周四展開，而學校及院舍外展接種計劃亦會在下月5日開始，有710間幼稚園已報名參與流感疫苗外展接種計劃，另外分別有450間及230間小學及中學報名，市民亦可到家庭醫生診所打針。

他呼籲，市民應把握機會打流感針，家長亦應盡快安排子女接種；兒童一旦感染流感併發腦炎或肺炎，將有機會造成嚴重後遺症，例如影響思考能力、需長期住院，或導致肺部纖維化等。