澳門消息：澳門殺豬盤28人中招 投資詐騙掠2500萬元

案情指，有跨境詐騙集團8月下旬至9月初，透過社交平台刊登「投資A股必贏」的廣告，吸引多名澳門居民加入投資群組，並按群組「助理」指示下載指定投資軟件。當中5名報案人先後投入數十萬元至數百萬元至13個指定銀行帳戶，期間顯示有錢賺，各人一度成功提現數百至數千元。眾人食髓知味愈陷愈深，再按「助理」指示存入更多款項「抽新股」，惟無法取回本金，遂報案求助。執法人員接報調查發現再多23名潛在受害人，與銀行一同阻截100多萬港元匯出。

當局指，人員早前截獲一名受聘於涉案犯罪集團的內地男子，曾收取950萬港元騙款，負責招攬內地人在澳門購買保險，並藉此開設銀行帳戶收取騙款，疑犯由同夥安排的保險經紀開兩份保單，並透過保單在澳門3間銀行開設帳戶及將資料交給同夥，事後獲得1.4萬港元報酬。人員其後在澳門多區及青茂口岸、外港碼頭截獲其餘6人，包括5名保險經紀，涉協助數十名內地人購買保單，再到澳門銀行開帳戶，甚至一張保單開多個銀行帳戶。有人聲稱知悉相關資金有問題，但為簽單及獲取報酬未有理會，事後獲利2,000至7萬元不等。另有一名無業男子負責提取犯罪集團匯入其戶口的23萬港元款項，到澳門皇朝區交付予陌生男子，獲取3,450港元報酬。