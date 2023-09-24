JPEX苦主變股東 隨時債務上身

【本報訊】涉嫌無牌經營的虛擬資產交易平台JPEX，日前提出「DAO持份者分紅方案」供用戶認購，宣稱兌換後綑綁兩年，可將持份者的分紅百分百兌換為等值的泰達幣（USDT）。方案前日起展開用戶公投，JEPX聲稱已有70%參與公投的用戶同意方案，惟未有提及多少人投票。但有議員稱，分紅方案令苦主變為股東，若JPEX有債務，苦主可能要「上身」。

稱七成用戶同意分紅方案 會計界議員黃俊碩昨日在電台節目表示，在相關方案下，投資者分紅最多只有49%，代表話語權仍然在JPEX。他又指，投資者要特別留意，由債權人轉為股東，並不代表可以取回投資款項，一旦JPEX出現債務，甚至要「上身」。

根據方案，JPEX聲稱會發放49% DAO持份者分紅、總價值約4億泰達幣供外界認購兌換，約值31.29億港元。現有用戶可將存放於平台的資產，以一比一換取分紅，平台只以兌換價1%回購，即一萬持份者分紅等值100泰達幣，一年後以30%回購，兩年後才以100%進行回購，即兩年後才能全額取回。

JPEX指，截至昨晚8時，有70%投票用戶同意方案，其餘30%則不接受，但無交代投票人數。公投將持續至下周四晚上8時，以決定是否執行方案。