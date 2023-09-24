點名警告被指太遲 證監應積極護投資

議員促公布申牌虛擬平台名單 虛擬資產交易平台JPEX被指無牌經營風波鬧得滿城風雨，包括林作等多個名人及網紅均牽涉在內。議員吳傑莊對於不少受害人是年輕及專業人士，感到驚訝。同時批評證監會到本月中才點名JPEX發警告是太遲，在事件中沒有發揮保障投資者的角色，認為證監會須盡早發布聲明，以減少投資者損失，又促請證監會公布正申領牌照虛擬平台表單。

吳傑莊昨在電台節目指出，不少受害人是年輕人和專業人士，也有大學生，他們相信網絡KOL宣傳，參加場外找換店OTC的所謂投資培訓，部分人用現金在OTC購買虛擬貨幣，亦沒有收據，形容情況令人驚訝。吳指證監會稱調查需時，到本月中才點名JPEX發警告是太遲，未能減少投資者損失。又質疑證監會稱公布申請中虛擬資產平台名單不恰當的說法，指證監會有責任清楚發布訊息，避免投資者誤會，盡早發布聲明才能減少投資者損失。

加強規管找換店堵漏 吳傑莊表示，本港虛擬資產交易平台發牌制度6月起生效，設有一年過渡期，距離過渡期完結尚有約9個月，而有報道指本港現時活躍的交易平台約有十多間，這些平台是否正申領牌照，投資者未必知道，促證監會公布正在申請牌照的機構或平台，讓投資者知道更多資訊，呼籲市民在已持牌機構進行投資。另外，他又指，場外找換店「成行成市」，但不受法例規管，有需要修補漏洞，同時證監會宣傳手法過時，對年輕人教育效果欠佳，形容不能用「Web 1.0」手法應對「Web 3.0」出現的情況。

香港數字金融協會聯席會長陳家豪認同證監會應公布相關資料，指出有些機構或平台可能利用過渡期，在投資者不知情況下作出誤導。證監會應該要保護投資者，同意以表列方式公布相關資料，方便投資者查閱。議員黃俊碩認為，證監會過往在宣傳教育上，只強調投資者要小心，有欠仔細，當處理牽涉刑事罪案時，應改善與執法部門協作，以便提升執法效率。

截至昨日下午5時，共有2,305名受害人報案，涉及金額約達14.3億港元，執法部門表示，至今共有11人被捕。

吳傑莊