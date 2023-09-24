巡邏不足助長風化 女士擔驚受怕

【本報訊】面對風化案有增無減，女士需時刻高警覺提防色狼出沒！市民韋小姐認為風化案普遍與治安差有關，相關新聞報道亦較多，有朋友乘坐交通工具時被可疑男子「係咁隊住」，認為如遇到類似情況，只能轉座位避開，又認為色魔如此大膽，因執法人員巡邏不足有關。另一名市民丘小姐稱試過被外籍人士上前搭訕，當時她不作理會，最後相安無事。她認為本港治安近期有惡化迹象，不時有精神狀況出現問題的人士犯案。

市民促仿日韓 強制拍攝有聲

市民黃小姐不諱言，本港偷拍風氣嚴重，因手機拍攝時沒有聲音，很難察覺被人偷拍。她指日本及南韓，當局強制手機在拍攝時會發出「咔嚓」一聲，會較有保障。她又指，自己在炎夏時會着背心短褲外出，一般年輕男性不會投向目光，反而年紀較大的男士會目不轉睛，直言：「真係用眼係咁掃射，唔知係咪見到後生女，係咁望住大腿，PatPat（臀部）。」黃憶述，早前她乘坐港鐵時懷疑被人偷拍，坦言：「企係對面有一個男人係咁用手機對住你，明明附近有位坐而不坐。」她立即拿起自己手機，用鏡頭對住他，示意知道對方的企圖，對方見狀立即轉身坐下。她認為教育好重要，從小教導正確觀念，例如外地攝影師欲拍攝他欣賞的女性，會提出：「你今日好靚，可否和你影張相？」