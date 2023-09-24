執法人員錄口供需訓練 免造成二次傷害

【本報訊】社會愈來愈多風化案件爆出，有專家分析可能與犯案者容易接觸色情資訊有關，部分人更是從小開始觀看，在長時間沉溺下，分不清網上與現實世界，以為犯案毋須承擔後果，專家亦認為受害人事後向執法部門或法庭審訊時重複被侵犯經過，確會造成二次傷害。

專家指犯人多沉溺色情資訊 分不清現實 觸動輔導中心性治療及家庭治療總監程翠雲指出，罪犯甚麼年紀都有，但大多是介乎20多至40歲之間，部分人甚至擁有高學歷，在她做過的不少輔導治療個案中，大多屬於非嚴重性罪行，在治療過程中，絕大部分人有很長時間是沉溺於色情資訊中。她續指，香港流行看日本的色情AV，其中有一類內容是關於在公眾場合內非禮、偷拍或會牽涉其他人，若由細開始看此類影片，包括成年人，就會慢慢形成虛實不分，因為看色情資訊是沒有嚴重後果。

至於風化案的事主，往往在錄取口供過程中，要再講述事發經過，無形中對事主構成再一次傷害，臨床心理學家黃沛霖表示，許多時候事主需要將受害經過再說一遍，可以說是二次傷害，因為需要重溫及重新經歷那種感受，這是因為在法律上及執法部門所需要的程序，個人沒有特別意見，但在心理角度上，確有機會造成二次傷害。

註冊輔導心理學家萬家輝指出，有些國家會讓司法或執法人員進行訓練，安排特別負責性相關罪行的人員，知道如何調查、錄取口供或進行司法程序，選用較好的方法，以減輕受害人的二次創傷。