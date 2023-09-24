東呼即應：東方職工 接連遭性騷擾威嚇

治安崩塌 狼爪施襲 目無王法 本港治安不靖，風化案無日無之，東方傳媒機構近期有兩名女職工及一名男職工接連成為性騷擾、威嚇及性侵案的受害人，情況令人關注。案件反映治安已每況愈下，近期大學迎新營相繼發生風化案、南韓女主播直播期間慘遭印度漢摸胸非禮、警務人員涉性侵案被判刑，以及男子港鐵車廂內非禮一名12歲女童，均駭人聽聞，令女士人心惶惶。《東呼即應》為民發聲，各界促請執法部門遏止風化案，加強巡邏黑點及加強執法人員培訓。

東方近期有一男一女職工，分別遭人性騷擾及作出人身攻擊，有男子不斷向女職工示愛，更暗示要拳打男職工，手法極具滋擾及威嚇成分，令他們擔心自己及家人的安全受威脅，亦嚴重影響公司形象及新聞運作。另一宗風化案發生於上周，受害女職工在光天化日下遭一名猥瑣男摸臀，幸多名途人合力追截及制服色魔，涉案中年男子涉嫌非禮被捕。

根據最新數字，今年上半年錄得21宗強姦案，較去年同期增加一宗；非禮案增至565宗，上升四成，升幅主要來自發生於公眾地方及港鐵範圍內的案件，而非禮案破案率則為78%。執法部門曾解釋，有關數字上升與疫後社會復常有關。至於2018至2022年的5年間，平等機會委員會共收到792宗性騷擾的投訴。

近期大學迎新營醜聞不絕，其中執法部門共接獲5名女子報案，指遭受一名香港教育大學28歲男生性侵。涉案男生涉嫌強姦、非禮及窺淫罪名被捕，疑在今個暑假7月至8月間，曾參與6次迎新營，涉及兩宗教大迎新營性侵案及3宗非禮案，並曾於今年7月因涉非禮女網友被捕。而嶺南大學舉辦的迎新營內，包括一男一女大玩接吻遊戲、兩名男子熱吻及男子以舌頭舔啜女子手掌等遊戲，校方已召開學生紀律委員會處理有關個案。

南韓主播遭非禮 香港蒙羞 此外，涉及南亞兵團及假難民的風化案更令人髮指，一名南韓的直播主近日獨遊香港，深宵時分在中環電車站附近等車時，遭身旁一名南亞漢搭訕。期間，對方多次刻意貼近及以手臂糾纏女方，一路尾隨她進入港鐵中環站後，更大膽將女事主逼至牆邊，再以手臂環抱女方，懷疑伸出「祿山之爪」撫摸女事主酥胸及狼吻其面頰。執法部門經初步調查後，目前拘捕一名46歲印度裔男子，涉嫌非禮及作出有違公德的行為。

醜聞不斷 警察屢涉風化案 警務人員涉性侵案亦屢見不鮮，其中已婚警隊高級督察李卓賢前年11月休班時，在尖沙咀美麗華廣場一店舖，涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」其胸，之後下跪求饒，被控非禮及意圖妨礙司法公正，今年7月被判入獄6個月兩星期，申請保釋上訴獲批。時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，被指在去年中於粉嶺一熟食中心殘廁內，先後3度非禮同一名女子被控非禮。

港鐵範圍發生的風化案亦持續上升，偷拍裙底及非禮案頻生。日前流傳一段港鐵車廂內影片，只見兩名少女結伴坐在座椅上埋首打機，其中一女童未有留意遭坐於另一邊的男子連伸「鹹豬手」，當眾兩度掃摸大髀及觸摸手臂，執法部門事後拘捕一名22歲姓杜男子涉嫌非禮12歲女童。

另一宗轟動的風化案發生於去年4月，曾於公立醫院任職的男醫生李永熙把震蛋放置在自己陰莖附近，於港鐵車廂內把陰莖貼近少女臀部，然後啟動震蛋，因此被控非禮，結果今年5月被裁定罪成被判入獄14日，正等候上訴。此外，風化案受害者不乏幼兒，去年一名34歲淫狼色心起，在秀茂坪區內狎6歲女童非禮，3日後落網。

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