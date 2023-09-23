龍七公：經濟差內需弱 欠繽紛照熄燈

一邊天堂，一邊地獄。疫後本港夜市疲不能興，跟一橋之隔的深圳愈夜愈有機猶如冰火兩重天。銅鑼灣、灣仔等旺區，8時過後冷清清，商舖索性關門已成常態。有見及此，港府推出「香港夜繽紛」活動振興夜經濟，特別選了一些地點開設海濱夜市，並要求發展商延長旗下商場營業時間，用心良苦。然而，有沒有效果呢？

筆者在過去的周日、亦即「香港夜繽紛」啟動後第3日，晚上到銅鑼灣吃飯並順道逛一逛，發現時代廣場一帶未見熱鬧，光顧的中式食肆在8時過後只餘寥寥幾枱客。反而9時許港鐵擠滿乘客，大家紛紛趕回家，似乎寧願早點歸去，也不想在外流連。

傳媒亦特地到幾個大型商場視察情況，例如觀塘apm商場，大部分店舖在晚上9時許已關門，一些專誠來逛夜街的市民失望而回。太古城店舖關門更早，除食肆及超市，其他商店一律8時拉閘，顯然沒有響應港府號召。這也難怪，延長營業時間意味需要更多人手，香港零售管理協會早就指出，普遍商戶連日間生意都欠缺人手，缺口達一至兩成，不少員工嚴重超時工作，並無條件延長夜市。港府昧於現實，懶理業界困境，激活夜市顯然只是一廂情願。

這只是簡單的供求關係而已，若然顧客絡繹不絕，市道熱火朝天，不用政府帶頭發起，商戶也會自動延長營業時間，畢竟商人逐利，有生意豈會不做。但事實卻是本港內需疲弱，大家不願在港消費。地產建設商會執委會主席直指，全球經濟不景，香港同樣受到大環境影響；加上至少有20萬人移民，而且多數為中上階層，令香港內需疲弱，夜經濟難有起色，可謂道出了實情。

海外消費報復式大增 不管港府願不願意承認，這一波移民潮對香港已造成結構性打擊，除了勞動力劇減，香港資金外流亦是不爭的事實。單是以永久離港為由申請提取強積金的宗數，今年首季有6,700宗，涉款15.7億元；第二季有7,300宗，涉款逾17.8億元。而上述數字已較去年高峰期回落，這兩三年間流失了多少強積金供款，當中有多少是因為移民，想也想得到。

雪上加霜的是，疫後復常刺激港人報復式外遊，導致本地市道更加慘淡。金管局統計顯示，截至今年第二季尾信用卡及儲值支付工具數據，季內信用卡交易額為2,174.4億元，當中23.3%為海外消費，比例是2013年首季提供細分數據以來最高。筆者身邊不少朋友便常常往日本南韓跑，到了當地例必爆買，返港後則減少消費。至於每個周末蜂擁北上的港人更非少數，入境處數字顯示，7月有逾452萬人次港人經陸路北上，至8月北上人次更激增至約598.5萬。此消彼長，香港夜市想不拍烏蠅也難。

在沒有利好因素之下，「香港夜繽紛」真的繽紛得起嗎？若搞了一場大龍鳳仍然無法激活夜經濟，港府還有何板斧？