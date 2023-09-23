笑看天下：澤連斯基廢噏成笑柄

有道是「如果不讀書，行萬里路也不過是個郵差」，「心靈雞湯」只可以騙騙入世未深的小朋友；這正如一個人冇實力，講乜嘢都會變廢話或成為笑柄！呢，烏克蘭總統澤連斯基周三喺聯合國安理會上發言，除咗大肆鞭撻俄羅斯侵略烏克蘭，譴責俄羅斯殘害數以萬計烏克蘭人，最可笑嘅係佢以為自己係「世紀強人」，大言炎炎提出取消俄羅斯喺安理會嘅否決權，認為讓侵略者手握舉足輕重嘅否決權，只會令聯合國陷入困局。

戲子總統主張修改聯合國規則，容許由所有參與國組成嘅聯合國大會，能以三分之二票數推翻安理會嘅否決。目前安理會僅美、俄、中、法、英5個常任理事國擁有否決權，其餘由170個國家輪流擔任嘅10個非常任理事國冇此權力，戲子總統以為自己係乜水？如此牽一髮而動全身嘅改動，就憑佢廢噏當秘笈，一言九鼎話改就改？

再講吖，扯到乜嘢「讓侵略者手握舉足輕重嘅否決權，只會令聯合國陷入困局」，阿哥，這可是衝着美國而言？美國藉「反恐」這麼多年來打咗幾多不義之戰？最經典莫過於美國以「擁有大規模殺傷性武器」為由入侵伊拉克並推翻薩達姆政權，事後卻乜都冇發現，認真搞笑！戲子總統所言，知唔知會令大力支持佢嘅山姆大叔感到尷尬？更何況要作如此大嘅改動，短期內根本冇可能成事！

澤連斯基已然技窮，依家連曾大力支持佢嘅波蘭禁止烏克蘭穀物進口以免損害本土市場穩定，烏克蘭都唔識體諒，令波蘭宣布不再向烏國提供現代化武器。俄烏戰事以來，波蘭提供最多軍援以及接收最多烏克蘭難民，戲子總統卻不懂感恩，只知伸手，長貧難顧，烏克蘭敗局已寫在牆上！