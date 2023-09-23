激濁揚清：戲子總統不擇手段

烏克蘭與波蘭的糧食禁令風波緣於俄烏戰事爆發後，烏國大批穀物無法經黑海運輸，轉為從中歐國家出口。歐盟原本在波蘭、匈牙利等國實施入口禁令，要求烏國穀物可取道上述國家，但不可流入當地市場，惟措施日前屆滿，歐盟不再延期。波蘭因此擔心烏國穀物流入波蘭，將與本國穀物爭奪市場，嚴重損害農民生計，因此頒布禁令。烏國卻向世貿告狀，澤連斯基甚至在紐約出席聯合國大會時發言，批評有關做法是幫助了俄羅斯。很明顯，只要戲子總統喜歡，即使維護本國民眾利益不受損，也可以被視為助拳俄國，可謂極盡荒謬之能事。

烏克蘭在戰事中失掉若干領土，軍民死傷無數，多處地方形同廢墟，際遇好比遭逢滅門之禍的林平之，而且為求報仇變得不擇手段。據美媒報道，烏克蘭特種部隊可能在幕後策動一系列無人機攻勢和一場地面行動，襲擊獲俄羅斯瓦格納僱傭兵集團支持的蘇丹民兵「快速支援部隊」，反映俄烏戰事的影響有向外蔓延的可能性；加上德媒早前引述安全部門消息人士報道，愈來愈多證據表明，北溪天然氣管道被蓄意炸毀事件的幕後黑手，與烏克蘭有聯繫。在在反映基輔領導層要麼是管不住下面一干人等，要麼是默許這種殺紅了眼的手法禍及無辜。當然，要不是有人暗中幫助，林平之的惡一早沒戲唱，那麼誰是放傀儡出來咬人的岳不群呢？