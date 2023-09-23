橫眉冷看：以低成本贏盡世界

歐洲聯盟又密謀出招對付中國，最新的點子，是懷疑中國政府補貼新能源車出口，造成不公平競爭。歐盟現已展開調查，一旦作實，可能會開徵懲罰性關稅。西方國家這番折騰，不過是空勞費力，事實上，中國並無補貼新能源車，反倒高喊有賊者，自己才是賊阿爸。現時美國以至歐盟部分國家，對生產電動車都有資助，每輛由4,500至7,500美元不等。

中國政府昔日雖曾補貼，但也不是補貼新能源車出口，而是資助內地消費者購買這類車輛，此舉並不影響出口價格，更不會在海外市場形成不公平競爭。況且，補貼買車的政策，在今年1月1日起已逐步取消，如今中國製的新能源車已甚少得到政府扶持，大家都是神仙打架，各憑本事。

西方國家見到中國電動車價廉物美，就以為北京是在背後資助，其實大謬不然。中國製造業之所以成功，第一在於速度，第二在於成本，這兩項優勢，觀乎世界其他國家，俱無法企及。筆者有朋友，生了個白白胖胖的孩子，小娃兒很喜歡到公園玩滑梯。在下乃忽發奇想，打算送一套滑梯，讓他們放在家中，供孩子玩樂。我在購物網站搜尋，發覺中國製的貨色不勝其數，一套滑梯連鞦韆再連籃球架，天呀！售價竟然可低至100多元人民幣，而且看來美輪美奐、牢固可靠。不過，那也是純屬妄想，我最後並無下訂單，因為一般香港家庭都是住在蝸居，家中又如何放得下一套滑梯？

中國玩具業沒有政府補貼，但內地廠商控制成本的能力就是如此神乎其技，外國人想學也未必學得來。近日歐盟有機構將中國電動車拆件研究，結果發現這些車輛的製造成本確實比歐洲低廉，平均最少可低20%。